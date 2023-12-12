  1. هیات خبرنگار
۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

هیات خبرنگار/

مادری که با کمک بانوان محله در هیأت سوادآموزی راه انداخته است

مادری که با کمک بانوان محله در هیأت سوادآموزی راه انداخته است

در محله مسجد صاحب الزمان شهر با بانوان فعال هیأت هفتگی داریم و سه شنبه‌ها در کنار مناسبت‌های سال، مجالس را برگزار می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم حبیب زاده از شهرستان نقده آذربایجان غربی برای بخش هیأت خبرنگار خبرگزاری مهر چنین روایت کرده است:

من مسئول و مداح هیأت حضرت رقیه هستم از بچگی علاقه زیادی به معارف و قرآن و هیأت داشتم.

در دوره راهنمایی اولین‌بار ناظم مدرسه از من خواست سرصف قرآن بخوانم. خیلی استرس داشتم و خجالتی بودم تا اینکه استرس و خجالت را کنار گذاشتم در گروه تواشیح و سرود هم عضو شدم.

ازسن ۲۸ سالگی وارد هنر مداحی شدم و در شاخه قرآنی و هنر مداحی فعالیت کردم. کلاس قرآن و هیأت تشکیل دادم و باکمک بانوان محل و دوستان در ولادت و شهادت ائمه پول جمع می‌کردیم و نذری و احسان می‌دادیم.

در کنار آموزش قرآن به خانم‌هایی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، حروف الفبای فارسی راهم آموزش می‌دادم.خودم نان‌آور وسرپرست خانه بودم و در کنار کار و فعالیت مذهبی، خانه داری و بزرگ کردن دو فرزندم هم به عهده داشتم.


با عنایت پروردگارم. و لطف حق در مسیری پا گذاشتم که ریزه خوار سفره اهل بیت بودم و الحمدالله با قناعت و تلاش، خانه‌ای درگوشه شهر دست و پا کردم و فرزندانم راهم ولایی به بار آوردم.همه لطف کریمانه حضرت زهرا وامام زمان عج بود.

در محله مسجد صاحب الزمان شهر با بانوان فعال هیأت هفتگی داریم و سه شنبه‌ها در کنار مناسبت‌های سال، مجالس را برگزار می‌کنیم.

گروه جهادی هم تشکیل دادیم که نظافت مسجد محله وتهیه پارچه و دوخت کیسه نان برای سفیران مهربانی و فروش کیسه‌ها به مردم جهت کمک به نیازمندان از کارهای این جهادی‌هاست.

کد مطلب 5964894

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