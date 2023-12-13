پیام رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدباقر سعیدی روشن رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پیامی هفته پژوهش را به همه محققان، اندیشمندان، اعضای هیئت علمی، همیاران پرتلاش عرصه تحقیق و پژوهش تبریک گفت، متن پیام رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته پژوهش را به همه محققان، اندیشمندان، اعضای هیأت علمی، همیاران پرتلاش عرصه تحقیق و پژوهش صمیمانه تبریک می‌گویم. فرارسیدن هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی دستاوردها و بازخوانی آسیب‌ها و دشواری‌ها و تجدید قوا و ترسیم چشم‌اندازآینده این عرصه راهبردی است.

بر اهل نظر پوشیده نیست که علم، پایه اصلی پیشرفت همه‌جانبه کشور و پایه تمدّن است. انباشت دانش مهم‌ترین ابزار پیشرفت و اقتدار و اعتبار یک ملت است. امروز بر نظام آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه فرض است که از رویکرد مصرف‌کنندگیِ محض دانش، به رویکرد تولید علم روی بیاورد.

پژوهشگران علمی ما امروز باید سنگر علم را به معنای کامل و عمیق آن به عنوان یک جهاد دنبال کنند. پژوهش‌های امروز ما باید از سویی معطوف به حلمسایل کشور و اداره مطلوب جامعه و از سوی دیگر، برای رسیدن به اوج قلّه علم و ایجاد مرجعیّت علمی و تأسیس تمدن اسلامی باشد.

علم و تمدن عصر جدید، با جهان بینی مادی و رویکرد سلطه جویانه بر منابع طبیعت، به افساد و تخریب فراگیر طبیعت انجامیده، محیط زیست همه موجودات را دچار بحران ساخته است. این همه فارغ از تخریب فضای معنوی حیات انسان و گستره بی‌حد ظلم و فساد، تجاوز و نسل کشی است.

این واقعیات، آشکار می‌سازد که جامعه بشر به ویژه جوامع اسلامی امروز بیش ازهر چیز نیازمند یک الگوی جایگزین از علم برای نجات جهان و انسان است. این جایگزین تنها می‌تواند همان سنت علم اسلامی باشد که برعقل و حکمت و ارزش‌های اخلاقی ابتنا دارد. معرفتی که تمام مراتب هستی را بر اساس همه مبادی معرفت تجربی، عقلی و وحیانی تحقیق می‌کند.علمی که جهان و انسان را مخلوق آفریدگار حکیم و فاعل دائم الحضور و نگهدارنده و رزاق مدام همه پدیده‌ها می‌داند. علمی که طبیعت را نشانگان الهی و مظاهر جمال الهی می‌شناسد و شأن خود را شناخت و استفاده صالح طبیعت می‌داند نه سلطه ورزی مخرب. آری علم در میراث فرهنگ و عقلانیت اسلامی علم متصف به نفع در سویه رشد و تعالی انسان عالِم و سودمند برای جامعه انسان و آبادگر جهان زیست است. چنین معرفتی، می‌تواند بنیان پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی بر اساس خدا محوری و تمدنی متعالی شود. این همه البته مجاهدت وافر و تلاش طاقت‌فرسای همه محققان و دانشمندان و نهادهای علمی حوزه و دانشگاه را می‌طلبد. انجام این رسالت خطیر را برای همه نیکی طلبان این مرز و بوم از خدای متعال تمنا دارم.