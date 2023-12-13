به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دانشگاه دولتی آستراخان روسیه و مراسم عقد تفاهم نامه کاری دانشگاهی اظهار کرد: ارتباط دو سویه دانشگاه آستراخان با دانشگاه گیلان در این بازدیدها و نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر لزوم ظرفیت شناسی دانشگاه‌های گیلان و آستراخان افزود: انتقال اندوخته‌ها، دانش و تجارب دانشگاه‌های گیلان و آستراخان بسیار اهمیت و ضرورت دارد.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم ترجمه خزری اضافه کرد: آموزش زبان فارسی و روسی به عنوان زبان محور خزر مورد تاکید است.

عباسی با بیان اینکه تبادل دانشجو بین دانشگاه‌های گیلان و آستراخان در اولویت است، گفت: تبادل دانش، استاد و کارهای پژوهشی و تحقیقی بین دانشگاه‌های گیلان و آستراخان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با تکمیل و راه اندازی خط ریلی رشت-کاسپین- آستارا ارتباط علمی و دانشگاهی گیلان و آستراخان تقویت می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه‌های این استان با آستراخان بیان کرد: این قرارداد همکاری برای پاسخ دادن به نیازهای علمی، تجهیزاتی و نیروی انسانی دانشگاه‌های دو استان بسته شده است.

عباسی با تاکید بر لزوم تبادل تجارب در بخش علم و دانش اضافه کرد: در کنار روابط تجاری و اقتصادی دو کشور روسیه و ایران تبادل اندیشه‌ها و روابط در بخش موضوعات دانشگاهی به ویژه بین دانشگاه‌های گیلان و آستراخان گسترش پیدا می‌کند.