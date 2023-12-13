محورهای رایزنی «پاتروشف» با مقام امنیتی صهیونیست درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای امنیت ملی روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی رییس این نهاد با تزاخی هانگبی رییس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی شورای امنیت ملی روسیه، نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه طی تماس تلفنی با هانگبی، درباره درگیری ها میان فلسطین و اشغالگران قدس با تاکید بر وخامت اوضاع انسانی در غزه گفتگو کرد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: اوضاع جاری در منطقه میان فلسطینیان و اسراییل در ارتباط با تحولات نوار غزه در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت.

این در حالیست که وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در سخنانی تاکید کرد که کشورش با هیچ توافقی برای حل نزاع در غرب آسیا که به امنیت اسراییل ضربه بزند و تشکیل کشور فلسطین را شامل نشود، موافقت نخواهد کرد.

لاوروف در سخنرانی خود در شورای فدراسیون روسیه افزود: مشکل حل نشده عدم تشکیل کشور مستقل فلسطین، تنها و اصلی‌ ترین عاملی است که به افراط گرایی در سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) دامن می‌زند. تصمیماتی بین المللی وجود دارد که ۷۵ سال قدمت دارد و بر ایجاد کشور فلسطین تاکید می‌کند؛ یک کشور مستقل عربی که هیچ کسی تا کنون آن را در کنار اسراییل به رسمیت نشناخته است. با توجه به موضعی که غرب در حال حاضر اتخاذ کرده است، مشخص است که هیچ قصدی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ندارد. غرب و مقامات کنونی اسرائیل نمی‌خواهند نوار غزه را با کرانه باختری آنگونه که در طرح تشکیل کشور فلسطین تصریح شده است، یکپارچه کنند. رویکرد اسرائیل علیه حماس که باعث رنج غیرنظامیان فلسطینی می‌شود، قابل قبول نیست و تل آویو علیرغم درخواست روسیه و تعدادی از کشورها، به شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ادامه می‌دهد.