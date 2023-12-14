زمانی که به اهدافمان برسیم صلح برقرار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه اعلام کرد که صلح در اوکراین زمانی برقرار خواهد شد که روسیه اهداف خود را در عملیات نظامی ویژه محقق نماید.
وی تاکید کرد: از آن جایی که اوکراین خواهان توافق خلع سلاح نیست، روسیه اقدامات دیگری را اتخاذ میکند. در منطقه عملیات نظامی ویژه ۲۴۴ هزار نظامی بسیجشده حضور دارند.
پوتین گفت: هزاران داوطلب مایل به شرکت در عملیات نظامی ویژه هستند. ما به اعلام فراخوان بسیج عمومی نیاز نداریم. تا پایان سال برای پذیرش نیم میلیون داوطلب در نیروهای مسلح برنامهریزی میشود.
رییس جمهور روسیه درباره روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا تاکید کرد: عادیسازی روابط با اتحادیه اروپا تنها به ما ارتباط ندارد. ما این روابط را تخریب نکردهایم بلکه این آنها هستند که قصد بیتوجهی به ما را دارند.
وی افزود: غرب بیشتر از آن چیزی را که به اوکراین وعده داده بود به این کشور تحویل داد، اما ما از آغاز ضدحملههای کییف تاکنون ۷۴۷ تانک و ۲۳۰۰ خودرو زرهی اوکراینی را نابود کردهایم. امروز اوکراین تقریبا دیگر هیچ سلاحی تولید نمیکند و همه چیز به صورت رایگان در اختیار آن قرار میگیرد، اما این هدایای تبلیغاتی به پایان خواهند رسید.
پوتین گفت: برای ایجاد درگیری، کودتا در اوکراین ضروری بود و این اقدامی بود که «دوستان ما» در ایالات متحده صورت دادند، اما اروپاییها تظاهر کردند که چیزی نمیدانند.
وی افزود: آمادهایم که با آمریکا رابطه داشته باشیم. بر این باوریم که آمریکا کشوری است که وجود آن برای جهان ضرورت دارد، اما سیاستهای امپریالیسمی آنها خودشان را گرفتار میکند. هنوز شرایط اصلی ایجاد روابط با آمریکا وجود ندارد.
پوتین در رابطه با مساله فلسطین و جنگ غزه گفت: آنچه در غزه رخ میدهد یک فاجعه است. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نقشی پیشگام در خصوص حل و فصل اوضاع در غزه دارد. اردوغان هر کاری که میتواند برای بهتر نمودن اوضاع و آمادهکردن شرایط برای صلح درازمدت انجام میدهد.
وی افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد از نوار غزه به عنوان بزرگترین گورستان کودکان در جهان یاد کرد. این یک برآورد عینی است. باید ساز و کارهای سازمان ملل حفظ شود و در راه حلهای مربوط به تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی تاثیر داده شود.
پوتین گفت: در مورد نقش سازمان ملل هیچ چیز غیرمعمولی را مشاهده نمیکنیم. من پیش از این در این باره صحبت کردهام، کشورهایی وجود ندارند که در تصویب قطعنامههای پیشنهادی دیگر کشورها مانعتراشی میکنند. باید مبانی اصلی حلوفصل نزاع میان فلسطین و اسراییل بنیان نهاده شود.
وی افزود: باید از ساکنان نوار غزه حفاظت شود. من در این باره با عربستان، امارات و مصر گفتوگو کردهام. آمادگی داریم که یک بیمارستان صحرایی در نوار غزه بر پا کنیم.
نظر شما