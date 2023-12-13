ضرورت حمایت از سرمایه گذاری صنعت کشتی سازی سواحل گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در بازدید از صنایع و شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس روسیه اظهار کرد: برقراری تعاملات تجاری و اقتصادی با محوریت ایجاد صنایع در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس مورد تاکید است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری گیلان و آستراخان در بخش تولید افزود: بسترهای تولید و اشتغال سرمایه گذاران گیلانی در آستراخان فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت صنعت کشتی سازی روسیه به ویژه آستراخان بیان کرد: مجموعه کشتی سازی لوتوس در صدد ساخت یک فروند کشتی برای گیلان است که تا سه ماه آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

عباسی با اشاره به جزئیات کشتی در حال ساخت گیلان در لوتوس آستراخان روسیه اضافه کرد: این کشتی بیش از ۷ هزار تن ظرفیت جا به جایی کالا دارد و در صنعت و تجارت بندری بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه کشتی سازی متناسب با خزر باید صورت گیرد، افزود: کشتی گیلانی در حال ساخت در لوتوس متناسب با شرایط اقلیمی خزر ساخته شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ کشتی برای رونق حمل و نقل دریایی در خزر نیاز است، گفت: استقرار صنعت کشتی سازی در سواحل خزری گیلان در اولویت قرار دارد.

عباسی با اشاره به اینکه کشتی‌های ایرانی فعال حوزه خزر عمر ۳۰ ساله دارند، اضافه کرد: برخی کشتی‌های ایرانی خزر از کیفیت لازم برخوردار نیستند و باید جایگزین شوند.

وی با تاکید بر تقویت صنعت کشتی سازی در گیلان افزود: از سرمایه‌گذاری در حوزه کشتی سازی در بندر انزلی و سایر بنادر گیلان استقبال می‌کنیم.

گفتنی است استاندار به همراه تیم اقتصادی گیلان در ادامه سفر چند روزه‌اش به روسیه با حضور در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس، از زیرساخت‌ها، واحدهای تولیدی و صنایع اثرگذار این منطقه بازدید کرد.

استاندار گیلان و هیأت همراه همچنین از شرکت ایرانی روزا که نسبت به سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لوتوس اقدام کرده بازدید کرد و از نزدیک شاهد روند پیشرفت پروژه شد.

بازدید از شرکت کشتی سازی از دیگر برنامه‌های استاندار به این منطقه بود که نسبت به انتقال دانش و صنعت کشتی سازی به گیلان رایزنی‌های مثبت و مؤثری صورت گرفت.