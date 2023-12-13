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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

دادستان خاتم:

تلاش برای قاچاق خودروی میلیاردی با جعل عنوان سپاه ناکام ماند

تلاش برای قاچاق خودروی میلیاردی با جعل عنوان سپاه ناکام ماند

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: قاچاق خودروی شاسی بلند خارجی با جعل حکم سپاه در شهرستان خاتم ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمد فیاض‌فر اظهار کرد: دو نفر که با پوشیدن لباس سپاه و جعل حکم مأموریت انتقال خودرو به مرکز در حال تردد از محور شهرستان هرات به سمت پایتخت بودند، پس از بررسی ایست و بازرسی این شهرستان و استعلام از مبادی مربوطه در نیت خود ناکام ماندند.

وی بیان کرد: این دو خودرو از نوع شاسی بلند مدل جدید و گران قیمت محسوب می‌شود.

دادستان خاتم افزود: با توقیف خودرو، راننده با قرار تأمین متناسب راهی بازداشتگاه شده و تلاش برای شناسایی سایر عوامل اصلی در این موضوع ادامه دارد.

کد مطلب 5966339

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