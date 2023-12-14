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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بیشترین بارش‌ها در «پاعلم» ثبت شد

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بیشترین بارش‌ها در «پاعلم» ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها در این استان طی ۴۸ ساعت گذشته، گفت: بیشترین بارش‌ها با ۵۸ میلی‌متر در «پاعلم» پلدختر به ثبت رسیده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۲۸.۲ میلی‌متر، بروجرد ۱۱.۸ میلی‌متر، کوهدشت ۹.۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱۱ میلی‌متر، پلدختر ۱۱.۲ میلی‌متر، دورود ۹.۷ میلی‌متر و الشتر ۶.۸ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌ها در نورآباد را ۵.۵ میلی‌متر، ازنا ۸.۳ میلی‌متر، رومشکان ۷.۵ میلی‌متر، چگنی ۱۲.۲ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۱۹.۶ میلی‌متر، «سیلاخور» ۷.۴ میلی‌متر، سپیددشت ۳۹.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۲۹.۶ میلی‌متر، «شول آباد» ۲۵ میلی‌متر و «پاعلم» ۵۸ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها در این استان را ۱۵.۱ میلی‌متر عنوان کرد.

کد مطلب 5966628

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