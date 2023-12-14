بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارشهای ۴۸ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارشها در خرمآباد ۲۸.۲ میلیمتر، بروجرد ۱۱.۸ میلیمتر، کوهدشت ۹.۳ میلیمتر، الیگودرز ۱۱ میلیمتر، پلدختر ۱۱.۲ میلیمتر، دورود ۹.۷ میلیمتر و الشتر ۶.۸ میلیمتر بوده است.
وی همچنین میزان بارشها در نورآباد را ۵.۵ میلیمتر، ازنا ۸.۳ میلیمتر، رومشکان ۷.۵ میلیمتر، چگنی ۱۲.۲ میلیمتر، «ایمان آباد» ۱۹.۶ میلیمتر، «سیلاخور» ۷.۴ میلیمتر، سپیددشت ۳۹.۸ میلیمتر، «ریمله» ۲۹.۶ میلیمتر، «شول آباد» ۲۵ میلیمتر و «پاعلم» ۵۸ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارشها در این استان را ۱۵.۱ میلیمتر عنوان کرد.
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