داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معاملاتی مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران، گفت: بیش‌ترین معاملات مسکن طی هفته گذشته در مناطق ۲، ۵ و ۴ رخ داد و پس‌از آن مناطق ۱ و ۳ دارای بیش‌ترین داد و ستد بودند.

نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: ۷ و ۱۰ در مناطق میانی استان «تهران» نسبتاً روند معاملات مورد معقول بود اما منطقه ۲۲ تهران به عنوان بورس سرمایه‌گذاری شناخته شده است.

وی در خصوص معاملات مسکن منطقه ۲۲ تهران، ادامه داد: البته ناگفته نماند معاملات در این منطقه به صورت «دفترچه‌ای‌» معامله می‌شود، به همین دلیل آمار رسمی و دقیقی در دست نیست.

بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به همت دولت سیزدهم در حوزه «مسکن»، قطعاً با عرضه واحدهای نهضت ملی مسکن در بازار شاهد ریزش قیمت خواهیم بود اما کاهش قیمت‌های مسکن هم‌اکنون به صورت نقطه‌ای است و تفاوت چشمگیری در بازار ایجاد نمی‌کند.

وی با اعلام اینکه عده‌ای در مسیر مسکن دولت سیزدهم چالش ایجاد کردند، گفت: طی سال گذشته، نهضت ملی مسکن به عنوان یک اَبر پروژه محسوب می‌شود زیرا موجب ایجاد انگیزه برای ساخت و ساز مسکن در کشور شد اما عده‌ای سوداگر مسکن در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.

بیگی‌نژاد اعلام کرد که دولت سیزدهم موضوع کاهش قیمت مسکن در بازار را با جدیت پیگیری می‌کند و طی سال‌های آینده شاهد ریزش هیجانی این حوزه خواهیم بود.