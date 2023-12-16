به گزارش خبرگزاری مهر، مزایده فوق العاده ۵۸۶ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای عرضه انواع و اقسام خودروهای سواری، سنگین و ماشین آلات راه‌سازی، پوشاک و لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی و غیره به ارزش یک هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان آغاز شد.

مزایده مذکور در ۱۹ استان کشور شروع شده است که در این مزایده بیشترین تعداد خودروها و کالاها به استان‌های هرمزگان، بوشهر و تهران اختصاص دارد.

متقاضیان می‌توانند برای بازدید و ارائه پیشنهاد از خودروها و کالاها تا چهارشنبه ۲۹ آذرماه به انبارهای این سازمان در ۱۹ استان مراجعه کرده و و از نزدیک بازدید کنندو در نهایت رمزگشایی و اعلام برندگان در روز دوشنبه چهارم دی ماه صورت می‌گیرد.

شرکت کنندگان برای شرکت در این مزایده باید اقدام به دریافت توکن (گواهی امضا الکترونیکی) از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت کنند.

گفتنی است، اطلاعات شرکت در این مزایده از طریق ستاد الکترونیک دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است و متقاضیان به این سامانه مراجعه کنند.