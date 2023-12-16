اهدای عضو جوان کاشانی به چند بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آزادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای بدن زنده یاد ایوب حلوایی نیاسری جوان ۳۷ ساله کاشانی که بدلیل سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اعضای بدنش اهدا شد و به چندین نفر جان دوباره بخشید.

وی با اشاره به اینکه این چهارمین اهدا عضو یک بیمار کاشانی در سال جاری می‌باشد، ابراز کرد: متأسفانه علیرغم تلاش تیم پزشکی این مرکز برای نجات جان ایشان، مرگ مغزی وی مسجل شد و با رضایت خانواده وی، کلیه‌ها و کبد پیکر ایشان به بیش از سه بیمار نیازمند اهدا شد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن تسلیت به خانواده این جوان کاشانی و طلب غفران و رحمت الهی برای وی، از حرکت زیبا و انسان دوستانه خانواده اش در کمک به بیماران نیازمند، قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود: هر فرد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای ارگان‌های حیاتی خود جان یک تا هشت نفر را از مرگ حتمی نجات داده و با اهدای بافت و نسوج خود یک تا ۵۳ نفر را از معلولیت رهایی بخشد.

آزادی در پایان افزود: داوطلبان اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پورتال www.ehda.ir نسبت به تکمیل فرم و دریافت کارت اهدا اقدام کنند.