یمن خواستار خروج اسرائیل از مناطق اشغالی اعراب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عبدالله محمد الصایدی" اظهار داشت : صلح در منطقه تنها از طریق خروج (اسرائیل)از اراضی اشغالی عربی و نیز از سرگیری مذاکرات سوری-اسرائیلی با عقب نشینی از اراضی اشغالی جولان برقرار خواهد شد.

وی با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قضیه فلسطین را بررسی می کرد؛ بر اهمیت تلاش برای برقراری صلح پایدار در منطقه- صلحی که مبتنی برعقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی عربی، بازگشت آوارگان فلسطینی و قرار دادن قدس تحت حاکمیت فلسطین باشد- تاکید کرد.

الصایدی افزود: کسی که گمان می کند امکان اشغال اراضی عربی، تحمیل واقعیتهای موجود و تامین امنیت برای خود به بهانه برقراری امنیت و ثبات برای دیگران وعادی سازی اوضاع در منطقه طبق دیدگاه خود را خواهد داشت، سخت در اشتباه است و در واقع چنین شخصی از تاریخ درس عبرت نگرفته است.

وی در ادامه براهمیت احترام به حاکمیت و امنیت و ثبات لبنان که از جنگ با اسرائیل رنج برده است و نیز از سرگیری مذاکره در این زمینه با هدف عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان از جمله مزارع شبعا تاکید کرد.