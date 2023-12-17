به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای عمل به پویش «به- حرمت- حضرت- زهرا- می‌بخشم» یک محکوم به قصاص در حوزه قضائی کارون از چوبه‌دار رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: این پویش‌ها در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و بازگشت محکومان به زندگی سالم و اعطای فرصت زندگی جدید به آنان، برگزار می‌شود و استان خوزستان عملکرد بسیار خوبی در این خصوص داشته است.

وی با قدردانی از تلاش کارگروه مشترک صلح و سازش شورای حل اختلاف و اداره کل زندان‌ها و رئیس دادگستری کارون در ایجاد صلح و سازش در این پرونده، گفت: با کمک خیران برای تأمین مبلغ دیه، رضایت اولیای دم جلب و محکوم از قصاص نفس رهایی و به آغوش خانواده بازگشت.