اجرای چندین طرح آبرسانی در شهرستان ابهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان جمعیتی افزون بر ۵۲ هزار نفر را از خدمات تأمین آب شرب پایدار و سالم بهره مند می‌کند.

وی افزود: طرح آبرسانی به مجتمع خراسانلو با اعتبار ۳ میلیارد تومان شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث ۱۷۰۰ متر خط انتقال و خرید برق، مشکل تأمین آب سه روستای کوه زین، مهستان و خراسانلو را رفع می‌کند.

سرپرست شرکت آبفای زنجان بیان کرد: حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روستاهای ارهان و آلگزیر نیز با احداث خط انتقال به طول ۲۷۰۰ متر با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان دیگر طرح آبرسانی در شهرستان ابهر است که همزمان با سفر رئیس جمهور به استان زنجان به بهره برداری می‌رسد.

نادرخانی گفت: با حفر و تجهیز یک حلقه چاه نیز مشکل کمبود آب در روستاهای سرو جهان، کبود چشمه و داش بلاغ مجتمع امامزاده یعقوب رفع می‌شود.

وی یادآور شد: برای اجرای طرح آبرسانی در مجتمع امامزاده یعقوب صائین قلعه تا کنون یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و در ادامه نیز اعتباری معادل ۱.۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

این مسئول به حفر و تجهیز دو حلقه چاه در مرکز و جنوب شهر ابهر نیز اشاره کرده و گفت: برای احداث این چاه‌ها در مجموع اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

نادرخانی خاطرنشان کرد: چاه تأمین آب شرب شمال شهر ابهر به عمق ۱۳۵ متر و چاه تأمین آب شرب جنوب این شهر نیز به عمق ۱۸۰ متر حفر و تجهیز شده است که با بهره برداری از این چاه‌ها، جمعیتی افزون بر ۴۰ هزار نفر در شهر ابهر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار می‌شوند.