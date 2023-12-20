کارآمدی شورای عالی زیارت در برنامه هفتم توسعه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «چهارشنبه‌های فرهنگ رضوی» با «بررسی جایگاه و کارآمدی شورای عالی زیارت در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور» فردا چهارشنبه ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود.

حسین رفسنجانی مقدم، مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی؛ سیدمحمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نقد و برسی خواهند پرداخت و بهمن دهستانی، پژوهشگر فقه و حقوق تطبیقی نیز دبیری علمی این نشست را برعهده خواهد داشت.

گفتنی است این نشست فردا از ساعت ۱۴ در تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک ۴، طبقه دوم برپا خواهد شد.