فرهنگ رضوی باید در قالب معرفت رضوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد افروغ شامگاه شنبه در سومین همایش علمی، پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی در زنجان افزود: توسعه فرهنگ رضوی عامل مهم در جلوگیری از آسیب های اجتماعی و چالش ها است.

وی ادامه داد: در ایران از اول توحید و یکتا پرستی بوده و این فرهنگ اسلامی مردم ایران را می رساند.

افروغ افزود: فرهنگ رضوی اگر در خانواده ها ترویج داده شود بسیاری از نیازهای متعدد خانواده به خودی خود برآورده می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم یاد آورشد: باید در نظام جمهوری اسلامی که مذهب شیعه دارد فرهنگ اصیل ناب اسلامی ترویج داده شود چرا که عدم توجه به این امر مهم باعث حاکم شدن دشمن بر کشور می شود و این اصلا خوب نیست.

افروغ گفت: تحقق سبک زندگی رضوی در جامعه نیاز به برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده دارد و باید در محقق شدن این امر مهم در زندگی دستگاههای فرهنگی و رسانه ها مساعدت لازم را داشته باشند.

وی یاد آورشد: وقتی یک خانواده به خدا و اهل بیت می اندیشد تبعات آن را هم می بیند.

افروغ افزود: امروز دشمن با جنگ نرم جوانان ما را مورد هجمه فرهنگی خود قرار داده است و باید برای خنثی کردن این فتنه ها و برنامه های شوم دشمن برنامه هایی که در ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی و دینی موثر هستند در دستور کار قرار گیرد.