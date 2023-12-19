رژیم اشغالگر قدس دچار بحران ملی و بین المللی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در همایش دانش افزایی قدرت نرم آجا اظهار کرد: از دیرباز تا قبل از قرن ۲۱، تنها عامل قدرت یک کشور قدرت سخت معنا می‌شد و به همین خاطر یک رقابت فوق العاده خطرناک بین ابرقدرت‌ها در تولید سیستم‌های اتمی برای تخریب گسترده وجود داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رقابت جهان در قدرت سخت است اما یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هزینه بری و تلفات مدافع و مهاجم دارای درصد بالا است و قدرت سخت که مهاجم به کار می‌برد، کشور هدف را به ایجاد یک وحدت ملی جهت دفاع و مقابله فوق العاده گسترده چه به شکل کلاسیک یا چریکی تحریک می‌کند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: جنگ سخت هم هزینه مالی و انسانی دارد و هم کشور مورد هدف دارای اتحاد شده و جبهه مردمی علیه کشور مهاجم ایجاد می‌شود.

وی گفت: به همین خاطر از آغاز قرن ۲۱ با توسعه نرم افزارهای رسانه و تولید و گستردگی ابزار الکترونیکی رسانه، کشورهای پیمان ناتو بدنبال طراحی قدرت نرم در عرصه تهاجم فکر کرده اند و قدرت نرم را با ابزار رسانه موجود طراحی کرده اند.

آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: حوزه سایبر جغرافیای تهاجم نرم با استفاده سیستم‌های الکترونیک به مراکز حساس و اذهان جامعه هدف است. قدرت نرم در محاسبات به عنوان یک قدرت فوق العاده قوی و کم هزینه و مؤثر طراحی شد و الان بانوان یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورها محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: قدرت نرم انسان ساز و جامعه ساز است و در نیروهای مدافع و مهاجم توانمندی ایجاد می‌کند. به همین خاطر در قرآن در عرصه‌های تبیین مؤلفه قدرت هم روی قدرت سخت و هم روی قدرت نرم تاکید شده است.

وی افزود: قدرت سخت رژیم اشغالگر قدس با مردم غزه جنگ می‌کند اما چون پشتوانه قدرت نرم ندارد هم در درون تلفات می‌دهد و هم قدرت سخت نمی‌تواند تأثیر نمی‌گذارد اما بالعکس در غزه مؤلفه قدرت نرم است و اسلام خواهی و وطن پرستی و مبارزه با ظلم به عنوان یک رویه تاریخی کشور فلسطین بدون تجهیزات قدرت سخت وجود دارد.

آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: جنگ قدرت سخت و نرم را در جنگ غزه مشاهده می‌کنید. غزه پایدار است و ستاد مقاومت در غزه فوق العاده محاسبه گر و با قدرت بالای مهندسی نظامی است. جنگ از حالت شتاب به فرسایش رسیده است و تمام توانمندی‌های سیاسی رژیم اشغالگر قدس دچار بحران ملی و بین المللی شده است.

وی بیان داشت: کشورهای دارای اندیشه‌های استراتژیک فوق روز هستند که در دو عرصه توانمندی در قدرت سخت دنبال سیستم‌های پیشرفته فوق روز دفاعی و نظامی هستند و کوشش بر این است که این سیستم‌ها فوق العاده پیشرفته و نقطه زن باشند و منابع انسانی در درون خودشان جا نداده باشند.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: جنگ در شرایط کنونی جهان در حوزه سخت، جنگ از دور است و هرچه بیشتر پیش می‌رود دورتر از جبهه کشور مهاجم و مدافع می‌شود و بُرد را نشانه توانمندی کشور می‌دانند.