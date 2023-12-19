به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و فیصل المقداد وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، در تماس تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.
دو وزیر خارجه در این گفتوگو نتایج مثبت سفر اخیر نخست وزیر سوریه و هیأت عالیرتبه همراه به تهران و تشکیل پانزدهمین اجلاس کمیته عالی همکاریهای مشترک و امضای اسناد جدید همکاری و روند رو به جلوی همکاریهای فیمابین بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را بررسی کردند.
طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع فلسطین و تلاشها و تحرکات دیپلماتیک جاری برای توقف فوری کشتار غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان و امدادرسانی سریع به نوار غزه تبادل نظر کردند.
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