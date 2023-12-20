به گزارش خبرگزاری مهر، «علیرضا زاکانی» در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سگ‌گردانی در شهر، کار بسیار اشتباه و غیر قانونی است، به خصوص که بدون مقدمات و قاعده و قانونمندی و رعایت شرایط در حال انجام است؛ مراجع قانونی باید حتماً ورود کنند و فرهنگش را به نحوی تغییر دهند که اگر کسی خواست سگ‌کردانی کند، با ضوابط این کار را انجام دهد. وی افزود: شهرداری تهران، متولی ساماندهی سگ‌های وحشی و هار و بی‌صاحب است.

زاکانی با اعلام اینکه ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد، اظهار کرد: این ساختمان‌ها در دستور کار قرار گرفتند و گزارش بیش از ۲۰۰۰ ساختمان پایش و به ۹ دستگاه مسیول ارسال شد تا ایمن‌سازی این ساختمان‌ها از طریق ایمن‌سازی و بازسازی انجام شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت توسعه ناوگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران گفت: از ابتدای دولت و انتخاب بنده به عنوان شهردار، ۱۸۶۰ اتوبوس را تحویل گرفتم که کمتر از ۱۰۰۰ اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی فعال بود اما الان ۲۰۵۰ اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی فعال هستند.

وی تعداد اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی را بیش از ۳۰۰۰ دستگاه اعلام و اظهار کرد: از این تعداد، ۲۵۰۰ اتوبوس از چهار شرکت داخلی خریداری شده است؛ از این تعداد ۵۰۰ اتوبوس برقی است. پروژه خریداری‌کردن ۲۱۹۴ دستگاه اتوبوس خارجی را هم در دستور کار داریم.

زاکانی گفت: واردات ۷۹۱ واگن مترو و برقی‌کردن ۱۰ هزار دستگاه ون‌ها، ۲۵ هزار تاکسی و ۱۰۰ هزار موتور سیکلت تا پایان سال ۱۴۰۳ موجب رسیدن ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی، تاکسی‌رانی و متروی شهر تهران به نقطه بی‌نظیر و موجب رفع بخش زیادی از مشکلات مردم شهر تهران خواهد شد.

شهردار تهران گفت: با به ثمر رسیدن داخلی‌سازی ساخت واگن‌های مترو، واگن‌های شرکت متروی تهران به دو برابر افزایش می‌یابد؛ در آینده نزدیک مدل حمل و نقل تهران شکل جدیدتری پیدا می‌کند که بی‌سابقه است.

