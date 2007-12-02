900 ناجی غریق در استان مرکزی فعالیت می کنند

عباس عظیمی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این تعداد ‪60‬ ناجی بانوان هستند، افزود: با توجه به استخرهای موجود این استان تنها حدود یکصد نفر از ناجیان این استان فعال و بقیه به صورت نیمه فعال هستند.

وی تصریح کرد: استان مرکزی دارای 18 استخر است که در تمام استخرها ناجی وجود دارد.

عظیمی اضافه کرد: همچنین در این استان ‪ 20‬غواص آموزش دیده مرد، عضو این هیئت هستند و در تلاشیم این رشته را در بانوان نیز فعال کنیم.

وی همچنین از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی درجه دو نجات غریق در اراک خبر داد و اضافه کرد: در ابتدای این کلاس از افراد شرکت کننده تستهای شنای 100 متر قورباغه در کمتر از دو دقیقه، شنای 200 متر آزاد در کمتر از چهار دقیقه ، 100 متر کرال سینه در کمتر از یک و نیم دقیقه و پنج دقیقه پای دوچرخه گرفته شد و افرادی که این تستها را با موفقیت سپری کردند جواز حضور در این دوره آموزشی را به دست آوردند.

عظیمی تصریح کرد: در این دوره از کلاسها افراد شرکت کننده به فراگیری آخرین قوانین بین المللی نجات غریق می پردازند.

وی افزود: در پایان این دوره آموزشی، افرادی که موفق به قبولی در آزمونهای به عمل آمده شوند از فدراسیون نجات غریق گواهینامه این کلاس را دریافت خواهند کرد .

وی خاطر نشان کرد: یک دوره کلاس آموزشی درجه دو نجات غریق بانوان در اراک از دهم دی ماه به مدت 15 روز در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد برگزار خواهد شد.

وی گفت: رشته غواصی به رغم فعالیت دو ساله در استان موفق به کسب یک عنوان دوم کشوری شده است.

عظیمی افزود: کلاسهای غواصی این استان تحت لیسانس ‪ CMAS‬ایتالیا است.