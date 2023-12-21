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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۵:۳۱

متخصص تغذیه عنوان کرد؛

با «بشقاب غذایی سالم» به وزن ایده آل می رسید

با «بشقاب غذایی سالم» به وزن ایده آل می رسید

یک متخصص تغذیه گفت: کره روغن حیوانی و خامه به دلیل اینکه حاوی چربی اشباع و ترانس هستند، یک بار در هفته، مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیما جزایری، در گفتگو با رادیو سلامت با بیان اینکه بشقاب غذایی یکی از راهنماهای تغذیه‌های سالم است، افزود: در این رژیم غذایی افراد بشقاب غذایی را به دو بخش تقسیم می‌کنند. یک قسمت (یک نیمه) را سبزی و میوه همچون کاهو، قارچ، کلم، گوجه فرنگی، سبزی خوردن، هویج و…، می‌ریزند که البته باید مقدار سبزی از میوه بیشتر باشد.

وی ادامه داد: غلات کامل شامل نان کامل، نان جو و برنج قهوه‌ای باید یک چهارم از بشقاب را پر کند و یک چهارم بعدی را نیز باید از پروتئین‌ها از قبیل گوشت سفید، قرمز و ماهی‌ها پر شود.

این دکتری تخصصی تغذیه در خصوص مصرف مایعات در بشقاب غذایی سالم بیان کرد: در این رژیم، مصرف آب، چای کمرنگ، قهوه البته به شرطی که فرد مشکل گوارشی و رفلاکس معده نداشته باشد، توصیه می‌شود؛ و دو واحد لبنیات شامل یک لیوان شیر و یک لیوان ماست هم باید استفاده شود

وی با بیان اینکه در رژیم غذایی «بشقاب غذایی سالم»، نوع کربوهیدرات از مقدار آن مهم‌تر است، افزود: در این رژیم غذایی از کربوهیدرات‌های مفید از قبیل غلات کامل استفاده می‌شود. از این رو مصرف قند و شکر، شیرینی جات، افزودنی‌ها و نوشابه در رژیم بشقاب غذایی سالم توصیه نمی‌شوند.

جزایری درباره بشقاب غذایی افراد مبتلا به دیابت ادامه داد: بشقاب غذایی بیماران دیابتی، هم تقریباً شبیه بشقاب غذایی افراد دیگر است، فقط در افراد دیابتی، سبزی‌های نشاسته‌ای را از بقیه سبزی‌ها جدا می‌کنیم. سیب زمینی، کدوحلوایی، ذرت و باقلا سبز را برای آنها در دسته، مواد پروتئینی طبقه بندی می‌شوند. در حالتی که پنیر برای افراد عادی در گروه لبنیات قرار دارد.

وی افزود: رژیم افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، شبیه عموم مردم است. منتهی مصرف قند و شکر بسیار کم‌تر خواهد بود.

این دکتری تخصصی تغذیه در پاسخ به این پرسش که در رژیم غذایی نوجوانان مصرف لبنیات چه تفاوتی با بزرگسالان دارد، گفت: بزرگسالان روزانه دو واحد و نوجوانان سه واحد لبنیات باید در روز مصرف کنند.

وی اظهارکرد: در کنار بشقاب غذایی، ظرف روغن سالم به میزان متعادل وجود دارد. این روغن شامل روغن زیتون، کلزا (کانولا)، کنجد و گاهی روغن آفتابگردان و سویا است.

کد مطلب 5972501
حبیب احسنی پور

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