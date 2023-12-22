به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی اظهار کرد: هرمزگان استانی حمل و نقلی بوده که حجم بزرگی از تجارت کشور با استفاده از جادههای آن به سایر نقاط حمل میشود و مشخص است که همین مسأله در پرتردد بودن راهها تاثیر بسزایی گذاشته است.
وی ادامه داد: نزدیک به یک میلیون و ۲۲۰ هزار بارنامه در ۹ ماه گذشته در این استان صادر و ۲۱ میلیون تن کالا جابهجا شده است که نشان دهنده افزایش ۹ درصدی است و در زمینه حمل و نقل بینالمللی هم افزایش پنج درصدی رخ داده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان اضافه کرد: حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو سنگین وارد این استان میشوند و حدود ۶۰۰ هزار خودروی سنگین از آن خارج میشوند.
نظر شما