امنیت ایران اسلامی مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی عصر جمعه در یاواره شهدای «آبروی محله» که در شهر پیرتاج برگزار شد، اظهار کرد: شهدا در محله‌ها و روستاها همانند ستارگانی هستند که نور افشانی می‌کنند و چراغ راه همگان در مقابل ظلمت و انحراف از مبانی دین مبین اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه بیجار، خاطرنشان کرد: امنیت، عزت و اعتبار و قدرت ایران اسلامی مدیون جانفشانی و ایثار شهداست و امروز وظیفه ما در رابطه با شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم «آبروی محله» از مصادیق این کار فرهنگی است که باید چنین برنامه‌هایی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزایش یابد.

گفتنی است؛ در پایان از خانواده معظم شهیدان تجلیل و مزار مطهر شهدا توسط حاضرین غباروبی و عطر افشانی شد.