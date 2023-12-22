  1. استانها
  2. کردستان
۱ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیجار:

امنیت ایران اسلامی مرهون خون شهدا است

امنیت ایران اسلامی مرهون خون شهدا است

بیجار_ جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیجار گفت: امنیت و آسایش امروز ما مدیون جانفشانی شهدای والامقام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی عصر جمعه در یاواره شهدای «آبروی محله» که در شهر پیرتاج برگزار شد، اظهار کرد: شهدا در محله‌ها و روستاها همانند ستارگانی هستند که نور افشانی می‌کنند و چراغ راه همگان در مقابل ظلمت و انحراف از مبانی دین مبین اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه بیجار، خاطرنشان کرد: امنیت، عزت و اعتبار و قدرت ایران اسلامی مدیون جانفشانی و ایثار شهداست و امروز وظیفه ما در رابطه با شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم «آبروی محله» از مصادیق این کار فرهنگی است که باید چنین برنامه‌هایی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزایش یابد.

گفتنی است؛ در پایان از خانواده معظم شهیدان تجلیل و مزار مطهر شهدا توسط حاضرین غباروبی و عطر افشانی شد.

کد مطلب 5973489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها