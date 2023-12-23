راهداران آرام بخش جاده ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی صبح شنبه با حضور در جمع راهداران شفت ضمن تبریک روز راهدار اظهار کرد: لباسی راهداران بر تن کردهاند مقدس است چون در هر شرایط آب و هوایی در حال خدمت رسانی به مردم بوده و به معنای واقعی جهادی کار میکنند.
وی با اشاره به اینکه راهداران آرام بخش جادهها در خدمات رسانی به مردم هستند، افزود: راهداران انسانهای شایسته و ایثارگری هستند که با همت پولادین خود جادهها را برای عبور و مرور مردم آماده میکنند.
فرماندار شفت با بیان اینکه حفظ سرمایه جان انسانها بسیار ارزشمند است، افزود: اگر چه فعالیت راهداران به صورت شبانه روزی و در تمام ایام سال است، اما هفته حمل نقل، فرصتی برای به تصویر کشیدن گوشهای از زحمات راهداران به مردم و قدردانی از تلاش و صبوری این عزیزان به شمار میرود.
نقدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای راهداری گفت: کارکنان راهداری در همه شرایط به خصوص در زمان بحران در خطوط اول خدمت به مردم هستند و انتظار میرود این مجموعه همچون گذشته با تجربه خود برای خدمات رسانی بهتر در جادهها تلاش داشته باشند.
گفتنی است، در این دیدار با اهدای لوح تقدیر از تلاش این مردان گمنام عرصه خدمت رسانی تجلیل شد.
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