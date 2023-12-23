پیام همدردی رییس جمعیت هلال احمر به رییس جمعیت صلیب سرخ چین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر در یک پیامی متأثر شدن خود از زلزله گانسو را به رییس جمعیت صلیب سرخ چین اعلام کرد. در متن پیام کولیوند آمده است:

جناب آقای ژو چن

رییس جمعیت صلیب سرخ چین

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ چین ابلاغ می‌کند. با غم و اندوه فراوان، از وقوع زلزله مخرب در شهر جیشیشان واقع در استان گانسو در شمال غرب چین مطلع شدیم که متأسفانه منجر به کشته شدن بیش از ۱۱۰ نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر در چین شده است.

در این شرایط سخت، از طرف جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی خود را به جنابعالی، تمام همکاران جمعیت صلیب سرخ چین و زلزله‌زدگان اعلام کرده و با خانواده‌های جان باختگان ابراز همدردی می‌کنیم.

بهترین‌ها را برای جنابعالی و همکارانتان در فعالیت‌های بشردوستانه آرزو دارم.