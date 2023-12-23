به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر شنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور که به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه درمان کشور با محوریت پزشکان اظهار کرد: متولی حفظ کرامت پزشکان، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است. این نیست که ارتقای موقعیت اجتماعی و اقتصادی پزشکان و تکریم کادر درمان یکی از کارهای فرعی شما باشد؛ این مأموریت ذاتی و رسالت شماست پس باید بر این عرصه بیشتر تمرکز شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: پزشک و مسائل درمانی، موضوع مورد احتیاج مردم است؛ به‌طوری که شما ثروتمندترین فرد از این جامعه را هم که تصور کنید، در صورتی که مبتلا به یک بیماری سطحی شود باز سر و کارش به مراکز درمانی می‌افتد و بر همین اساس، چون جایگاه پزشکان، پرستاران و جامعه درمان در مقام نجات‎ دهندگان مردم از ابتلا به بیماری‌هاست، هیچ‌کس در این جامعه نیست که منکر مقام این عزیزان باشد.

پزشک در قله مردم‎ داری است

وی خاطرنشان کرد: مهم است که مسائل درآمدی پزشکان موردتوجه قرار بگیرد اما مهم‌تر از آن، تقویت عزت عمومی جامعه پزشکان است. پزشک احساس و عاطفه دارد، همواره در قله مردم‎‌داری است و به عشق وطن، به برادر و خواهر خود خدمت می‌کند اما گاهی اوقات همین فرد در معرض اتهاماتی قرار می‌گیرد که شاید برخواسته از جریان نفوذ باشد اما در نهایت، پزشک تحصیل‎ کرده بر بستر امکانات این کشور را از ادامه خدمت به هم‌وطن دلسرد می‌کند.

علم الهدی ادامه داد: پزشکی که سال‌ها درس خوانده، رنج تحصیل و اخذ تخصص را پشت سر گذاشته و اکنون در مقام طبابت قرار گرفته است، خودبه‌خود از همان لحظه که بر بستر بیمار ظاهر می‌شود با او و خانواده رنج‎کشیده‎اش همزادپنداری می‌کند. به همین دلیل است که می‌گوئیم حس وطن ‎پرستی و خدمت به هم‎نوع در همه پزشکان وجود دارد اما آن‌چه مهم است، تقویت این روحیه و حمایت است که فراتر از اصلاح تعرفه یا افزایش درآمدها، مقام پزشکان را در جامعه تثبیت و تحکیم کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه حمایت از درمان با محوریت نقش‌آفرینی بیمه‌ها یکی از موضوعات موردنیاز امروز کشور است، تصریح کرد: قصه نقش‌آفرینی بیمه‌ها در فرآیند درمان، دغدغه امروز مردم است. البته اخیراً با مطرح‌شدن طرح تکافل این امیدواری وجود دارد مشکلات بیمه یکسره حل‌وفصل شود و افراد نه در مقام بیمه‌گزار بلکه در مقام شریک از همه امکانات درمانی و پزشکی برخوردار باشند.