امضای ۹ قرارداد به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان در بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب گرایلو مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، گفت: ۹ قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی (ره) منعقد شد.

گرایلو در ادامه افزود: چهار فقره تفاهم‌نامه به ارزش بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه‌های افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا و بهره وری فرآیند ورود و خروج کالاهای اساسی منعقد شد.

وی با اشاره به استقبال این اداره کل از مشارکت بخش خصوصی توانمند در توسعه روساخت‌های بندری و افزایش ظرفیت‌های بازرگانی افزود: این تفاهم‌نامه‌ها در زمینه احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی به ظرفیت ۴٠ هزار متر مکعب، احداث پالایشگاه تولید هیدروکربن سبک، سامانه پرتودهی گاما و خطوط انتقال آب نمک پتروشیمی اروند با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به امضا رسید.

گرایلو، افزایش ظرفیت نگهداری انواع فرآورده‌های نفتی به‌منظور توسعه ترانزیت از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)، تکمیل ظرفیت‌های استاندارد برای توسعه فعالیت‌های پایانه بزرگ نفتی و همچنین فراهم کردن فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از مهم‌ترین اهداف تفاهم‌نامه احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی برشمرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تکمیل زنجیره بازرگانی کالا، ایجاد خدمات ارزش‌افزوده، توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و گسترش فعالیت‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) را از هدف‌های انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری پالایشگاه تولید هیدرو کربن سبک عنوان کرد.

انعقاد پنج قرارداد با هدف توسعه تخلیه و بارگیری بندر امام

وی همچنین با اشاره به بهره‌گیری از دانش هسته‌ای در جریان انعقاد تفاهم‌نامه سامانه پرتودهی گاما، افزایش بهره‌وری فرآیند ورود و خروج کالاهای اساسی و امکان بهره گیری از صنعت هسته‌ای به‌منظور افزایش بازدهی کالا را از دیگر اهداف این پروژه سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

وی در ادامه از انعقاد پنج قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۸ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال با هدف توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش توان تخلیه و بارگیری کالا در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) خبر داد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان توضیح داد: با توجه به سیاست‌های تبیین شده سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ایجاد پایانه‌های تخصصی تخلیه و بارگیری کالاها به‌ویژه تکمیل پروژه‌های چهارگانه پایانه‌های مکانیزه غلات، سه پایانه کانتینری، مواد معدنی و مکانیزه غلات شماره یک منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) توسط بخش خصوصی توسعه و تکمیل خواهد شد.

گرایلو گفت: در راستای افزایش نگهداری انواع کالا نیز ۲ قرار داد سرمایه‌گذاری احداث انبارهای چند منظوره نگهداری کالا و مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های بخش خصوصی منعقد می‌شود.

*شکیلا علیزاده