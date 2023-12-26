پرویز محمد نژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر حمایت از محصولات و تجهیزات تولیدی بار اولی شرکت‌ها دانش بنیان گفت: در مجلس قانون جهش تولید دانش بنیان و تولیدات بار اولی را مصوب کردیم به این صورت که دانش بنیان‌ها هر محصولی را تولید کنند که برای اولین بار در کشور تولید شده باشد از تسهیلاتی برخوردار می‌شوند.

محمد نژاد ادامه داد: استانداردهای روز دنیا را می‌توانیم با استفاده از تولیدات این شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: برخی از شرکت‌های دانش بنیان هم اکنون موتورهایی را تولید کرده‌اند که راندمان ۴ برابری به نسبت موتورهای قبلی ما دارند. این الکتروموتورهای برقی برای یخچال‌ها کولرها و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید این موتورها بهره‌وری را تا ۴ برابر افزایش می‌دهد.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم در ادامه افزود: این موتورها به عنوان مثال می‌توانند مصرف انرژی را ۴ برابر کاهش دهد اما متأسفانه این باور هنوز در تولید کننده‌ی ما ایجاد نشده که از این محصولات استفاده کنند.

وی ادامه داد: این محصولات دانش بنیان تولید بار اولی را می‌توان جایگزین تجهیزات مورد استفاده‌ی صنایع مختلف در کشور کرد.

محمد نژاد قاضی محله در ادامه خاطر نشان کرد: تجهیزات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند جایگزین تجهیزات کهنه قدیمی و تاریخ مصرف گذشته‌ی واحدهای تولیدی شود. اما متأسفانه در برابر آن مقاومت انجام می‌شود زیرا انرژی ارزان است و تولید کننده دلیلی برای تعویض تجهیزات خود نمی‌بیند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: به همین دلیل تولیدکننده ترغیب نمی‌شود که متحمل هزینه‌ی اضافی برای خرید تجهیزات تولیدی بار اول شود.

محمد نژاد قاضی محله در ادامه خاطر نشان کرد: جایگزینی تجهیزات تولیدی بار اول شرکت‌های دانش بنیان راندمان انرژی را بالا می‌آورد و راندمان تولید را هم بالا می‌برد ولی در برابر آنها مقاومت می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برای شکستن این سد بود که قانون جهش تولید دانش بنیان را مصوب کردیم و جوانان دانشمند ما و بزرگان علم ما به این حوزه ورود کردند. سد دومی که شکستیم و خیلی مهم هم بود این است که در کشور ما از محصولات این شرکت‌ها استفاده‌ای نمی‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: به همین دلیل تکالیف قانونی برای ارگان‌های دولتی مصوب کردیم تا آنها از این تجهیزات استفاده کنند. یک راهکار دیگر مجبور کردن شرکت‌های دولتی برای استفاده از این تجهیزات گران کردن انرژی است تا آنها مجبور به استفاده از این تجهیزات تولیدی بار اول شرکت‌های دانش بنیان شوند و یا می‌توان برای آنها تشویق‌های در نظر گرفت که قانون جهش تولید دانش بنیان این تشویق‌ها را در نظر گرفت.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: بهترین تشویقی که برای صنایع در راستای استفاده از این تجهیزات راهبردی گلوگاهی بخش صنعت می‌توان در نظر گرفت همین بحث حذف شدن از فرآیند مناقصه بوده است. وقتی از این محصولات و تولیدات بار اولی شرکت‌های دانش بنیان استقبال نشود به مرور این شرکت‌ها از بین خواهند رفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: عدم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حتی می‌تواند منجر به مهاجرت جوانان و نخبگان ما از کشور شود و حتی می‌تواند بر شدت مهاجرت‌ها بیفزاید.

محمد نژاد بیان کرد: تحریم صنعت نفت و گاز ما فقط در حوزه فروش آن نیست بلکه در حوزه تجهیزات مورد استفاده در صنایع نیز بر علیه ما تحریم‌های سختی انجام شده است، ولی این تجهیزات تولیدی بار اول شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند ما در در این زمینه هم خودکفا کند.