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۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۱

فرماندار دیلم:

مشکلات ثبت احوال دیلم رفع شود

مشکلات ثبت احوال دیلم رفع شود

بوشهر - فرماندار دیلم خواستار افزایش نیروی ثبت احوال دیلم در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس و پرسنل اداره ثبت احوال دیلم ضمن تبریک روز ملی ثبت‌احوال از زحمات و تلاش‌های کارکنان این اداره قدردانی کرد و افزود: برنامه ریزی در همه زمینه‌ها نیازمند داشتن اطلاعات جمعیتی و هویتی است که ثبت احوال توانسته با هدف‌گذاری خود پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.

همچنین فرماندار دیلم طی تماس تلفنی با مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، کمبود نیروی انسانی این اداره را اعلام کرد و خواستار افزایش نیرو در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شد که در این زمینه قول مساعد داده شد.

در این دیدار گزارشی از آمار ازدواج، طلاق، تولد و فوت در شهرستان دیلم به مسئولان حاضر در نشست توسط رئیس اداره ثبت احوال ارائه شد.

کد مطلب 5977697

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