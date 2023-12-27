واکنش رییس فدراسیون قایقرانی به خداحافظی نازنین ملایی از تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بخشنامه منتشر شده فدراسیون قایقرانی، از این پس قایقرانان برای حضور در مسابقات مختلف باید در رقابت های انتخابی شرکت کنند. طبق برنامه اعلامی برای انتخاب قایقرانان اعزامی رشته روئینگ به مسابقات انتخابی المپیک سه مرحله تست گیری در نظر گرفته شده است.

مرحله نخست این تست در دو روز گذشته در دریاچه آزادی تهران برگزار شد. نکته قابل توجه در آن غیبت پر افتخارترین دختر تاریخ قایقرانی ایران، نازنین ملایی بود.

علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی کشورمان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این بخشنامه یک ماه پیش صادر شد و مقرر شده تا ورزشکاران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک در سه مرحله تست گیری شرکت کنند.

وی افزود: روز گذشته با نازنین ملایی صحبت کردم که ایشان اعلام کردند خداحافظی زودهنگامی از این رشته خواهند داشت.

سهرابیان در ادامه به دلایل این دختر قایقران اشاره کرد و گفت: ملایی عنوان کرده خستگی باعث شده تا این تصمیم را بگیرد و گفت که دیگر نمی خواهد به عنوان ورزشکار فعالیت کند. وی تاکید کرد در این مدت ۲۴ ساعته برای حضور در این رشته تمرین کرده و از زندگی خودش غافل شده است.

وی بیان داشت: قهرمان قایقرانی کشورمان در این صحبت به این اشاره کرد که خسته شده و باید یک جایی از ورزش قهرمانی دور می شده و این زمان را برای خداحافظی اش قلمداد می کند.

رییس فدراسیون قایقرانی کشورمان در پاسخ به این پرسش که «آیا ملایی برای این خداحافظی تنها صحبت کرده یا طی نامه ای هم خداحافظی اش از رشته قایقرانی را اعلام کرده است یا نه؟» هم گفت: وی امروز طی نامه ای به طور محترمانه از حضور در این رشته خداحافظی کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «تست های انتخابی تیم ملی در سه مرحله است و اگر قایقرانی مانند ملایی از تصمیم خود منصرف شود می تواند در مراحل دیگر شرکت کرده و باز هم در تیم ملی حاضر شود؟» هم گفت: صد در صد. هر ورزشکاری که در دو مرحله تست انتخابی تیم ملی باشد و بتواند به حد نصاب ها دست یابد درتیم ملی حاضرخواهد شد.

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زهرا محمدی فر