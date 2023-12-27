فرزام: در جریان این تصمیم نبودم/ ملایی در المپیک نتیجه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بخشنامه منتشر شده فدراسیون قایقرانی، از این پس قایقرانان برای حضور در مسابقات مختلف باید در رقابت های انتخابی شرکت کنند. طبق برنامه اعلامی برای انتخاب قایقرانان اعزامی رشته روئینگ به مسابقات انتخابی المپیک سه مرحله تست گیری در نظر گرفته شده است.

مرحله نخست این تست در دو روز گذشته در بخش آبهای آرام و از امروز در بخش روئینگ در دریاچه آزادی تهران برگزار شد و پیگیری شد. نکته قابل توجه در آن غیبت پر افتخارترین دختر تاریخ قایقرانی ایران، نازنین ملایی بود.

رییس فدراسیون قایقرانی کشورمان در گفت و گویی با مهر از اعلام خداحافظی نازنین ملایی از حضور در عرصه ورزشکاری خبر داد و علت این مسئله را خستگی این ورزشکار عنوان کرد.

افشین فرزام سرمربی تیم ملی روئینگ ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در جریان این تصمیم نبودم. ملایی دیشب به کادر اجرایی برگزار کننده تست انتخابی تیم ملی خبر داده که در این تست شرکت نمی کند. قرار بود وی امروز در اولین مرحله تست انتخابی تیم ملی روئینگ شرکت کند که غیبت داشت.

وی افزود: هنوز شاگردم با من صحبت نکرده است. ما از روزهای آینده اردوهای خود را شروع خواهیم کرد. حدود دو هفته بعد مرحله دوم تست گیری انتخابی تیم ملی برای مسابقات انتخابی المپیک را در پیش رو خواهیم داشت.

وی درپاسخ به این پرسش که «چنانچه شاگرد شما از تصمیم خود منصرف شده یا متقاعد شود که در تیم ملی حضور داشته باشد آیا فرصتی برای حضور در مراحل بعدی انتخابی تیم ملی خواهد داشت یا خیر؟» هم گفت: قطعاً می تواند در مسابقات انتخابی بعدی شرکت کند.

فرزام در واکنش به تصمیم شاگردش گفت: ملایی برای حضور در المپیک برنامه ریزی داشت و حتی به عنوان ورزشکار بورسیه کمیته المپیک و با انجام هماهنگی بین فدراسیون و کمیته ۲۰ روز در کمپ بین المللی فدراسیون جهانی روئینگ در یونان اردو زد.

وی ادامه داد: اگر ملایی برنامه ای برای حضور در بازیهای المپیک و خداحافظی داشت که دیگر در این اردو شرکت نمی کرد.

مربی تیم ملی روئینگ خاطرنشان کرد: وی شانس کسب سهمیه المپیک پاریس را دارد. معتقدم ملایی با توجه به تجربه خوبی که از میادین مختلف در سالهای گذشته کسب کرده و همین طور در المپیک قبلی هم حاضر بوده است می تواند در المپیک پاریس نتایج در خور توجهی کسب کند.