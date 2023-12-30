سرهنگ محمد قدرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی و آغاز دهه بصیرت اظهار کرد: مردم بصیر و ولایی ایران در روز ۹ دی با حضوری عاشورایی، حماسه‌ای خلق کردند که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود و به عنوان برگ زرین دیگری در افتخارات مردم کشورمان به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه حماسه نهم دی نشان از بصیرت افزایی ملت در شناخت حق از باطل داشته است، افزود: بازخوانی چنین حماسه‌ای موجب آشنایی نسل جوان و نوجوان ما با افتخارات ملت شده و زمینه‌ساز تداوم این نظام الهی خواهد شد.

سرهنگ قدرتی از اجرای ۲۰۰ عنوان برنامه به مناسبت دهه بصیرت در رودسر خبر داد و ادامه داد: مسابقه کتاب خوانی در سطح پایگاه‌های شهرستان، دیدار با خانواده معظم شهدا، محفل انس با قرآن در چهار بخش شهرستان به نیابت از شهید قدس، جشن دختران حاج قاسم در روز ولادت حضرت زهرا (س)، توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی از سوی بسیج سازندگی به نیابت از حاج قاسم، همایش‌های بصیرتی در سطح مساجد، برگزاری یادواره‌های مختلف، ارائه خدمات اجتماعی رایگان توسط بسیج اقشار شامل مشاوره‌های حقوقی، پزشکی توسط جامعه پزشکی و حقوقی بخشی از این برنامه‌ها است.

وی به نقش مقاومت در غرب آسیا اشاره کرد و گفت: تبیین این موضوع توسط کسانی که در این حوزه مهارت دارند و می‌توانند گفتمان محور مقاومت در اقشار مختلف جامعه را زنده کنند طی این هفته دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه رودسر بیان کرد: سردار سلیمانی به واسطه همین گفتمان توانست ارتش جهانی اسلام را برای اولین بار در منطقه شکل دهد و هیمنه استکبار در منطقه را با شکست مواجه کند.

قدرتی ادامه داد: امروز آمریکا و اسرائیل جایگاهی در منطقه ندارند و به واسطه گفتمان و مقاومتی که سردار سلیمانی در منطقه به راه انداخته حماس توانست با همان تجهیزات کم قدرت پوشالی صهیونیستی را که خود را چهارمین قدرت نظامی دنیا فرض می‌کنند با شکست مواجه کند.