به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی در جلسه وبیناری با مدیران کل استانی با موضوع تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام با تبریک فرارسیدن سالروز ۹ دی اظهار داشت: روز نهم دی‌ماه نظام و انقلاب را بیمه کرد و بعد از آن توطئه‌ای که دشمن تدارک دیده بود با حضور چشمگیر مردم در این روز مشت محکمی به دهان کسانی زده شد که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی بودند. اعتقاد ما این است که امام زمان (عج) نگاه ویژه‌ای به این انقلاب دارد و با تدبیر مقام معظم رهبری همیشه از مسیرهای سخت عبور کرده‌ایم.

وزیر ورزش و جوانان در بخشی از این جلسه خاطرنشان کرد: باید تعداد پروژه‌های نیمه تمام در کشور به تفکیک نوع پروژه و درصد پیشرفت فیزیکی آماده باشد تا بتوانیم در جلسه‌ای با حضور رییس محترم جمهور موضوعات را مطرح کنیم.

وی افزود: در جمع‌بندی که برای پروژه‌های نیمه‌تمام انجام می‌دهیم باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی داشته باشیم تا بتوانیم پروژه‌هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند، زودتر افتتاح کنیم و باید به سمتی برویم که مدیران ما وقت خود را صرف حوزه ورزش و جوانان کنند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات مجلس تکلیفی است که مقام معظم رهبری روی دوش ما گذاشته‌اند و باید هرکاری از دستمان برمی‌آید برای حضور پررنگ مردم در این عرصه انجام دهیم.