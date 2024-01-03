اینچه درگاهی نیازی به حکم نداشت/ ورزشکار فقط دغدغه فنی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی در مراسم تجلیل از دو ورزشکار و دو مربی تکواندوی ایران با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زهرا (س)، گفت: از حضور در فدراسیون تکواندو خوشحالم‌. ما حتماً جلسات بیشتری را با جامعه بزرگ تکواندو خواهیم داشت. قطعاً جلساتی را با اعضای تیم‌های ملی و هیأت‌ های تکواندو خواهیم داشت. تکواندو از رشته‌های موفق و المپیکی ماست و وزارت ورزش حمایت صد درصدی از این رشته خواهد داشت، مخصوصا اینکه آقای ساعی به عنوان پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ما در رأس فدراسیون است. سه فدراسیون المپیکی ما تحت مدیریت ورزشکاران پرافتخار ما هستند. در کشتی آقای دبیر، در تکواندو آقای ساعی و در وزنه‌برداری آقای انوشیروانی ریاست فدراسیون را بر عهده دارند و قطعاً ما از حضور و مدیریت چهره‌های پرافتخار ورزش در رأس فدراسیون‌ها حمایت می‌کنیم.

وی گفت: از خانواده رسانه بسیار تشکر می‌کنم، رسانه در ورزش یک فرصت است و باید از آن استفاده کنیم. ورزش بدون رسانه معنا ندارد. در سال منتهی به المپیک هستیم و برخی رشته‌های ورزشی به رسانه‌های تخصصی خود نیاز دارند تا در جهت موفقیت این رشته‌ها در المپیک به آن‌ها کمک شود. فدراسیون تکواندو به لحاظ پشتوانه‌سازی خوب کار کرده و باید از مسئولان فدراسیون و هیأت‌های تکواندو قدردانی کنیم. از دل توسعه هر رشته ورزشی قهرمانان بیشتری وارد می‌شوند. تغییر نسلی که در تیم‌های ملی ما صورت گرفته اتفاق خوبی است. اینکه آقای ساعی گفتند بعضاً برای ورزشکارمان با مدارس مکاتبه می‌کنیم اتفاق خوبی است.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: یک ایرادی که در ورزش کشور وجود دارد و ما باید آن را حل کنیم که البته مجلس هم باید کمک کند، بحث نظام باشگاه‌داری ماست. واقعیت این است که فدراسیون‌ها و هیأت‌ها وظیفه تیمداری ندارند و باشگاه‌ها باید استعدادیابی کنند. باشگاه‌ها باید استعدادها را شناسایی و پرورش دهند و در اختیار هیأت‌ها بگذارند تا در نهایت فدراسیون آنها را گلچین کند. وقتی باشگاه‌های خوب داشته باشیم به یک لیگ پویا می‌رسیم و قهرمانان زیادی هم معرفی خواهیم کرد. بنابراین برای اینکه از ظرفیت باشگاه‌ها استفاده کنیم و بخش خصوصی را مخصوصاً در رشته‌های مدال‌آور ترغیب کنیم، سیاست ما این است از نظر مالی و تسهیلاتی از آن‌ها حمایت کنیم.

هاشمی تاکید کرد: در دولت رقم خوبی پیش بینی کردیم تا به نظام باشگاه‌داری مخصوصاً در رشته‌های پر مدال و هدفمند تسهیلات و کمک داده شود تا در این رشته‌ها سرمایه گذاری کنند. نظام باشگاه داری تقریباً در مجلس کارش تمام شده وان‌شاء الله به صحن مجلس خواهد آمد.

هاشمی گفت: با توجه به اینکه کمتر از ۷ ماه دیگر به برگزاری المپیک زمان باقی مانده است، ما سعی کردیم جلسات تخصصی را با کمیته المپیک به عنوان متولی کاروان ورزش ایران داشته باشیم. با ریاست فدراسیون کشتی و کادرهای فنی جلسه داشتیم و وارد مسائل ریز شدیم تا حمایت‌های حداکثری داشته باشیم. وظیفه وزارت ورزش حمایت از رشته‌های المپیکی است. در دنیای ورزش همه کشورها در تلاشند از همه ظرفیت‌های خود برای موفقیت استفاده کنند و ما هم در همین راستا حرکت می‌کنیم.

وزیر ورزش ادامه داد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا ورزشکار ما دغدغه‌ای جز مسائل فنی نداشته باشد. بحث حمایت‌های مالی و رفع دغدغه ورزشکاران وظیفه همه ماست و با همکاری فدراسیون‌ها و کمیته المپیک این کار را دنبال خواهیم کرد. خودم را می‌گویم به عنوان وزیر ورزش هیچ شانی ندارم جز اینکه در خدمت جامعه ورزش باشم. تمام تلاشمان این است هم خدمتگزار خوبی باشیم و زیرمجموعه خودمان را مطابق با این سیاست جلو ببریم. به عنوان وزارت ورزش از فدراسیون تکواندو حمایت می‌کنیم.

هاشمی در ادامه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت فدراسیون ژیمناستیک و عدم ابلاغ حکم به اینچه درگاهی گفت: موضوعیتی نداشت که بخواهیم ابلاغی صادر کنیم. مکاتباتی که با فدراسیون جهانی انجام دادیم، خانم اینچه درگاهی رییس فدراسیون بود و نیازی به ابلاغ ما نبود. امیدوارم شرایطی فراهم شود مخصوصا در رشته های المپیکی سریع‌تر انتخابات برگزار شود. خوشبختانه فدراسیون های المپیکی وضعیت خوبی دارند و تلاش می‌کنیم در اولین فرصت تمام فدراسیون‌ها که با سرپرست اداره می‌شوند، انتخاباتشان هر چعه سریعتر برگزار شود.

وزیر ورزش همچنین درباره استعفای سرمربی شمشیربازی سابر گفت: این موضوع را مطلع نیستم. این جزو وظایف فدراسیون‌هاست و بهتر است این موضوع را از فدراسیون بپرسید. البته ما هم بررسی می کنیم. حضور قهرمانان در فدراسیون‌ها برای ورزش هر کشور یک فرصت است و باید از پتانسیل آن‌ها استفاده کنیم.

هاشمی درباره فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: مراسمی برای پاسداشت شهید بزگوار حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. بحث روحیات پهلوانی ایشان مهمترین خصلت ایشان بود. مهمترین بحث در رفتار و منش او در میان مردم بودن بود که در وجود حاج قاسم خلاصه می‌شد و علی‌رغم مشغله‌های زیاد در بین مردم بودند و همین خصلت مهمترین ویژگی ایشان بود. به اعتقاد من حاج قاسم بزرگترین پهلوان بود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین به سوال خبرنگاری در مورد واردات خودرو برای فوتبالیست‌ها و حواشی ایجاد شده پاسخ نداد.