به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (۹ دیماه) در جریان سفر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل ۶۶۰۰ واحد مسکونی استان در بخش شهری و روستایی در زیربنای ۵۹۰ هزار و ۸۶۰ مترمربع و با قیمت تمام شده ۵۲ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
بر اساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان، این واحدهای در قالبهای طرح ملی مسکن، بافتهای فرسوده، خود مالکی و مسکنهای روستایی افتتاح شد. افتتاحهای انجام شده امروز در بخش مسکن شامل ۷۵۲ واحد مسکونی شهری و تعداد ۵۸۴۸ واحد مسکونی روستایی است.
همچنین، از این تعداد واحد مسکونی بهره برداری شده، ۲۱۰ واحد مسکونی متعلق به پروژه شهید پیران واقع در شهرک اندیشه ۲ اردبیل، تعداد ۱۵۰ واحد مسکونی متعلق به پروژه شهید پاریاب واقع در خیابان دارو پخش اردبیل، تعداد ۱۳۰ واحد مسکونی به صورت خود مالکی در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و تعداد ۲۶۲ واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی توسط خود متقاضیان و با مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل احداث شده است.
بهرهبرداری از پروژه ریلی میانه- اردبیل تا پایان امسال
در ادامه بازدید وزیر راه و شهرسازی از جریان سفر به استان اردبیل از راهآهن میانه- اردبیل بازدید کرد. وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی روند تکمیل راهآهن میانه- اردبیل در گفتوگو با پیمانکاران این پروژه بر تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر این طرح ریلی تأکید کرد.
این پروژه یکی از پروژههای مهم ریلی است که دولت سیزدهم نسبت به تکمیل آن اهتمام ویژه داشته است.
راهآهن میانه-اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر یکی از سختترین مسیرهای ریلی در حال احداث است. احداث ۳۲ کیلومتر تونل و گالری، ۶۱ دستگاه تونل و ۲۹ دستگاه پل بزرگ تنها بخشی از سختیهای اجرا در این پروژه است که با استفاده از توان و تخصص مهندسان ایرانی و با استفاده از تکنولوژیهای بومی انجام شده است و تا پایان سال جاری آماده بهرهبرداری میشود.
