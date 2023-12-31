محمدعلی گودینی نماد ادبیات کارگری در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه هفدهمین دوره آموزش داستان آل جلال و بزرگداشت محمدعلی گودینی؛ جمعه هشتم دی با حضور یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، محمدرضا سرشار و هنرجویان دوره آموزش داستان آل جلال برگزار شد.
احمدوند در این آیین خطاب به ادبجویان دورههای آموزش داستان آل جلال گفت: همه میدانیم که با یک دوره چند روزه کسی نویسنده نمیشود. نویسندگی حاصل نوشتن، خواندن، تلاش و رنج است و بسیار خواندن، بسیار نوشتن و درست دیدن نویسنده را تربیت میکند. این دورهها باید برای نشاندادن برخی نشانهها، انگیزه بخش باشد و مسیری برای تلاش شما باشد. در هیچ جای دنیا نویسنده بزرگی نمیبینید مگر اینکه مسیرش با تلاش بوده باشد. پراستعدادترین انسانها هم بدون تلاش گوهر وجودشان متجلی نمیشود. نظم، استمرار، تلاش و خسته نشدن لازمه نویسندگی است. شما بهزودی نویسنده بزرگ و مطرح نخواهید شد و باید بنویسید، بخوانید، کنار بگذارید، نقد شوید و صیقل بخورید تا به قله و مراتب بالای انسانی و هنری برسید.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: افتخار داریم در مراسم بزرگداشت نویسنده توانمند؛ محمدعلی گودینی هستیم. این استاد مصداق بارز نویسنده ایرانی خودساخته است. شاید اگر وجه تدین و تعلق به انقلاب اسلامی ایران نداشت جریانهای چپ علاقهمند به چنین حوزههایی روی وی سرمایهگذاری و تبلیغ میکردند. ادبیات کارگری ادبیاتی است که حوزه چپ و ضد امپریالیست بسیار علاقهمند به مطرح کردن آن بود. بعد از بروز تمایلات پهلوی و آمریکا و دیدگاههای لیبرالی، دیدگاههای چپ در کشور ما برای مقابله با حاکمیت آن دوران پررونق بود؛ نویسندگان چپی که عمدتاً تلاش میکردند نوشتههای روستایی و کارگری داشته باشند در آن زمان مطرح شوند اما خیلی به هویت ایرانی توجه نمیکردند. امثال استاد گودینی چون اصالت داشتند در میان روشنفکران خلق و توده مورد توجه نبودند. اما دائم تلاش کردند آثار خوبی تولید کنند و مردم مخاطبان اصلی آثارشان بودند.
احمدوند در پایان گفت: افتخار بزرگی است که استادانی مانند محمدرضا سرشار و محمدعلی گودینی را از نزدیک میبینید. امیدوارم بهره کافی را ببرید و باید چنین برنامهها و این تجلیلها بیشتر شود. چهرههای ارزشمند آسمان ادب ایران نیازمند شناخت بیشتر هستند.
تجلیل از محمدعلی گودینی توجه دادن به ادبیات کارگری است
در ادامه، علی رمضانی با اشاره به آغاز دوره آموزش داستان نویسی آل جلال در استانها گفت: در ابتدا باید ببینیم مجموعه کارگاههای آل جلال که با استادان تراز اول کشور تدارک دیده شد چقدر برای شرکتکنندگان مفید بود. تفاوت امسال با سالهای گذشته این بود که امسال از ماهها قبل در استانها آموزش داستاننویسی را آغاز کردیم و برخی از این برگزیدگان امروز افراد داخل سالن هستند. در استانها بخشی در «افرا»، بخشی در «پایگاه نقد داستان» آموزش دیدند و اینجا دوره تخصصیتری برای علاقهمندان به داستان تدارک دیده شد و یک فراز میانی و تخصصی بود. کار تمام نشده و پس از این هم با این افراد دورههای تخصصی دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: ویژگی هفدهمین دوره آموزش داستاننویسی آلجلال این است که شرکتکنندگان که در ابتدای این مسیر هستند دوره را با تجلیل استاد گودینی، یکی از قلههای داستاننویسی به پایان میرسانند. این استاد ادبیات داستانی در حوزه کارگری شناخته میشود. در داستانهای منتشر شده طی این سالها پرداختن به قشر کارگر، روستایی و هویتی کمرنگتر شده و داستانها عمدتاً آپارتمانی و از نگاه متفاوت کم بهره شدهاند و فضاها تکراری است. تجلیل از محمدعلی گودینی توجه دادن به این فضای متفاوت است. نشان درجه یک هنری استاد قبلتر تقدیم شده بود و جا داشت در این جمع تخصصی هم از این استاد تجلیل کنیم و امیدواریم بتوانیم ادبیات را بیشتر و بهتر به مردم بشناسانیم.
رمضانی گفت: به عنوان کسی که در این حیطه از آمار و ارقام اطلاع دارم باید بگویم؛ مردم اقبال اولشان در کشور به حوزه ادبیات است و در ادبیات اقبال اولشان حوزه داستانی و در ادبیات داستانی اقبال به ادبیات فارسی است اما با آثار خوبی آشنا نیستند. یکی از کارهایی که هنرجویان این دوره میتواند آن را خوب انجام دهند شناساندن آثار مفاخر ادبیات به دیگران است.
گودینی نماد ادبیات کارگری در ایران است
در ادامه این آیین محمدرضا سرشار گفت: محمدعلی گودینی در شرایط دشوار کاری با مشکلات تنفسی حاد نوشت و بدون هیچ حمایتی رشد کرد و این بسیار ارزشمند است. گودینی یک خط را گرفت و جلو رفت و نماد ادبیات کارگری در ایران شد. در ادبیات داستانی ما به ندرت کسی را داریم که هم توانایی داستاننویسی را داشته باشد هم تجربه کارگری را و شخصیتهای اصلی داستانهایش را از همین گروه انتخاب کند.
وی گفت: حداقل نصف امکان داستان، تجربههایی از زندگی است. کسی که زندگی پرتلاطم، تلخی فقر و نداری را لمس نکرده باشد و عمری در این شرایط نگذرانده باشد نصف خصوصیت لازم برای نویسندگی را ندارد. این استاد در روستا زندگی و در شهر مشاغل متعددی را تجربه کرد و بعد مشغول داستاننویسی هم شد. نسل جوانی که از نبودن امکانات گله میکند بداند اگر کسی هنری داشته باشد با تلاش و استمرار مسیرش را پیدا خواهد کرد.
محمدعلی گودینی نیز با آرزوی پیروزی نیروی جبهه مقاومت گفت: از تلاش دلسوزانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپاسگزارم که آثارم را شایسته دانستند و مفتخر به دریافت نشان درجه یک هنری شدم.
در پایان این آیین از محمدعلی گودینی تجلیل شد.
