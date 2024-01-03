توضیحی درباره تعویق پروازهای عمره/ زمان دقیق پرواز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود بامداد امروز نخستین گروه زائران عمره مفرده از فرودگاه امام خمینی راهیِ عربستان شوند ولی این پرواز هنوز انجام نشده است. در این باره حسام قربانعلی روابط عمومی و سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در گفت و گو با شبکه خبر گفت: مقدمات کار برای اعزام ۳۰ هزار نفر از زائران عمره مفرده انجام شد و همه سازمانها و دستگاه‌ها کارهای خود را برنامه ریزی کردند و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم کار اعزام را با کشور عربستان اداره کرد.

قربانعلی بیان کرد: زیرساختهای فنی با سازمان حج و زیارت نیز انجام شده بود حتی بلیت زائران هم صادر شد و نمایندگان ما در عربستان نیز زیرساختهای فرودگاهی را فراهم کردند ولی به رغم عدم دریافت مجوز نهایی لازم برای ورود هواپیماهای ایرانی به فرودگاه جده با مشکل رو به رو شدیم.

وی ادامه داد: این مشکل ابداً از سمت ایران نیست فرایندهای قانونی و طی تشریفات خاصی لازم است و عربستان هم در حال پیگیری موضوع است. به محض اخذ این مجوز، ناوگان هما در فرودگاه امام و ترمینال سلام آمادگی برای اعزام را دارد.

همه هماهنگی‌ها انجام شده بود و تا الان هم همکاران در حل پیگیری هستند برای قسمت‌هایی که در اختیار ایران بوده، پیش بینی‌ها انجام شده و فرایندها طی شده است اما پیچیدگی‌هایی در تشریفات اداری و تعاملات طرفین هست که باید لازم انجام شود.

وی ادامه داد: این تعویق جبران خواهد شد و از همه زائران چشم انتظار عذرخواهی می‌کنم. زمان دقیقی برای پرواز نداریم. هر لحظه که مشکل حل شد اطلاع خواهیم داد.