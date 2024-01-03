به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی با اشاره به یکی از شیوه‌های کلاهبرداری افزود: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری افراد فرصت طلبی را که از طریق سایت دیوار ضمن خرید کالاهای مختلف به بهانه نداشتن کارت عابربانک و پرداخت از طریق درگاه‌های مجازی نظیر آپ، تاپ و… با نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی توانسته بودند بیش از ۱۱ میلیارد تومان اخاذی کنند طی عملیاتی شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضائی دهند.

وی گفت: معمولاً قیمت پیشنهادی متهمان برای خرید کالاها، بالاتر از عرف بازار بوده که این امر منجر به عجله مال باختگان در انجام معاملات و عدم بررسی و استعلام رسیدهای ارائه شده بوده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری در ادامه ضمن هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: این افراد فرصت طلب برای جلب اعتماد با تلفن خود با اپراتور درگاه مجازی تماس می‌گیرد و در اینگونه مواقع شما باید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.