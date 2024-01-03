به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی در تورنمنت رنکینگ‌دار زاگرب از ۲۰ تا ۲۵ دی در کرواسی برگزار می‌شود و طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی ۱۱ آزادکار و ۵ فرنگی‌کار از ایران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

تیم ملی کشتی فرنگی با ترکیب دانیال سهرابی در ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در ۷۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷، مهدی بالی در ۹۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، عازم این رقابت‌ها می‌شود.

این مسابقات جز رقابت‌های رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی به حساب می‎‌آید و برای هر دو تیم کشتی آزاد و فرنگی اهمیت زیادی دارد. طبق قانون اتحادیه جهانی هم مسابقات دارای رنکینگ سر وزن قانونی برگزار می‌شود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی نماینده کشتی فرنگی است که برای اولین بار در این مسابقات به میدان می‌رود. سهرابی قرار است با کشتی‌گیرانی از آذربایجان، مصر، مجارستان و صربستان، ترکیه و اوکراین مبارزه داشته باشد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم هم امیر عبدی نماینده ایران در این رقابت‌هاست، او در این وزن با کشتی‌گیرانی از آذربایجان، مجارستان، ارسلان نماینده صربستان و نمایندگان ترکیه به میدان خواهد رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی دارنده مدال نقره جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم کار سختی مقابل حریفان خود دارد. مهمدی در مسابقات قهرمانی کشور برای اولین بار در وزن ۸۷ کیلوگرم به میدان رفت و روی سکوی قهرمانی ایستاد و در این میدان هم باید خود را محک بزند. مهمدی در این رقابت‌ها با حریفانی از آذربایجان، بلاروس و اوکراین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم هم مهدی بالی نماینده کشتی فرنگی ایران است، بالی در مسابقات قهرمانی کشور روی سکوی نخست ایستاد و در این رقابت‌ها هم قرار است با کشتی‌گیرانی از مجارستان و صربستان روی تشک برود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم هم فردین هدایتی قهرمان جوانان نماینده ایران در این وزن است، هدایتی در فینال مسابقات قهرمانی کشور روی سکوی نخست قرار گرفت. او در این وزن با کشتی‌گیرانی همچون صباح شریعتی نماینده آذربایجان، کشتی‌گیرانی از کوبا، گرجستان، روس و اوکراین باید روی تشک برود.

در وزن ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده موفق به کسب سهمیه المپیک شدند، اما با صلاحدید کادرفنی نفرات اول قهرمانی کشور به اولین مسابقات رنکینگ دار اعزام خواهد شد و در صورت کسب مدال به همراه ساروی و میرزازاده به مسابقات جام وهبی امره ترکیه اعزام خواهند شد.

در لیست اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی به مسابقات کرواسی، مهدی بالی به دلیل مشکل سربازی هنوز وضعیتش مشخص نیست و در صورت حل مشکلش به همراه تیم راهی این مسابقات خواهد شد.

همچنین در لیست تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در این مسابقات رحمان عموزاد در ۶۵، یونس امامی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹، امیرعلی آذرپیرا و کامران قاسمپور در ۹۷ و امیررضا معصومی و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم، نمایندگان ایران در این مسابقات هستند.

مسابقات کرواسی به قدری اهمیت دارد که تیم کشتی آزاد آمریکا هم با تمام نفرات اصلی خود به میدان خواهد رفت. حساس‌ترین اوزان این رقابت‌ها در ۲ وزن المپیکی ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم است، «جردن باروز» چهره افسانه‌ای کشتی آمریکا، در وزن ۷۴ کیلوگرم به میدان می‌رود و جدال او با یونس امامی از جذابیت‌های این مسابقه است.

همچنین در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز «کایل اسنایدر» دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا به مصاف کامران قاسم‌پور یا آذرپیرا می‌رود. قاسم‌پور که به دلیل مصدومیت در مسابقات جهانی و قهرمانی کشور حضور پیدا نکرد در این مسابقات احتمالاً روی تشک خواهد رفت. قاسمپور در جام جهانی آمریکا در اولین حضور خود در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل اسنایدر با نتیجه ۵ بر صفر تن به شکست داد.