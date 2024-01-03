۳ مرکز درمان ناباروری در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا شبیهی اظهار کرد: درجهت شناسایی و درمان زوجین نابارور در استان مرکز سطح ۳ ناباروری نهال در بیمارستان صیاد شیرازی توسعه و تجهیز یافت.

وی افزود: همچنین افتتاح مرکز سطح ۲ ناباروری نرگس در بیمارستان شهدای شهرستان گنبد و مرکز سطح ۲ در کلینیک دزیانی گرگان دو مرکز دیگری هستند که جهت ارائه خدمات تخصصی در استان افتتاح و راه اندازی شدند.

دبیر قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: مرکز مردمی نفس هم در راستای اجرای ماده ۵۶ پیشگیری و کاهش سقط عمدی جنین از مهر ماه ۱۴۰۱ راه اندازی و با انجام مشاورهای تلفنی به صورت شبانه روزی با کارشناسان حوزه بهداشت موفق به انصراف از سقط ۵۷ مادر شد که تاکنون ۱۹ مورد نوزاد متولد شده است.

وی یادآور شد: مشاوره دهندگان در مراکز خدمات جامعه سلامت با ۲۳۲ مورد مشاوره، موفق به انصراف مادران از سقط عمدی و ۵۰ زایمان موفق شدند.

شبیهی اظهار کرد: همکاری با مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان استان (طرح رویش ملی امید) با معرفی زوجین نابارور شناسایی شده در نقاط پرخطر باروری در حال اجرا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: انجام آموزش و مشاوره فرزند آوری و پیشگیری از نازایی اکتسابی در زنان (زنان ۱۰-۵۴ سال). از دیگر فعالیت‌های این برنامه است که تاکنون ۴۰ درصد از زنان گروه هدف آموزش و مشاوره فرزند آوری و۸۷ درصد از گروه هدف، آموزش پیشگیری از نازایی اکتسابی را دریافت کردند.

وی خاطر نشان کرد: پروژه مداخله‌ای ثمین (ثبت مداخلات یکپارچه شاخص‌های جمعیتی) در ۱۲۱ نقطه پر خطر جمعیتی از نظر باروری که بر اساس اطلس جمعیتی شناسایی شده است در مناطق شهری و روستایی با هدف بهبود شاخص‌های جمعیتی در استان طراحی و تدوین شد که در حال حاضر در مرحله اجرا است.

شهیبی در پایان به برگزاری کلاس‌های آموزشی هنگام ازدواج جهت زوجین متقاضی ازدواج که در آن ۹۶۵۷ زوج در نه ماهه ۱۴۰۲ آموزش دیده‌اند اشاره کرد و گفت: تهیه و نصب نمادهای بصری در قالب نصب بنر و پوستر و درج شعار جوانی جمعیت در جهت افزایش آگاهی بخش عمومی و تشویق به فرزند آوری به طور مستمر در حال انجام است.