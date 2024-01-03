به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا دانشی در حاشیه بازدید از پروژه‌های استقرار خط ۳۲ اینچ مسیر جاده فرودگاه اهواز، ایمن‌سازی خطوط لوله‌ای در منطقه نهر ماله، تأسیسات نفت و گاز در منطقه کرنج و پارسی و پرنج گفت: برای افزایش و حفظ تولید سه گروه پیمانکاری هم‌زمان در حال فعالیت در این پروژه‌ها هستند.

وی درباره دشواری اقدام‌ها و پروژه‌های بخش مهندسی و ساختمان تصریح کرد: فرازآوری با گاز در مخازن پارسی و پرنج با سختی کار ویژه‌ای در دستور کار است که برای اجرای آن نزدیک به ۵۰ کیلومتر خط لوله احداث خواهد شد و امیدواریم این طرح با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به پروژه‌های استقرار و پشتیبانی خطوط لوله برای نمک‌زدایی گفت: در سال‌های اخیر به دلایل مختلف برخی پروژه‌ها دچار مشکلات متوقف شده بودند که امروزه دوباره وارد مرحله اجرایی شدند.

دانشی اظهار کرد: بخشی از میدان اهواز در منطقه شهری اهواز واقع شده، از این رو بخش عمده مشکل توسعه این میدان استقرار ناایمن خطوط لوله در حاشیه این شهر است، از این رو ما خود را مکلف به ایمن‌سازی این خطوط می‌دانیم. برای نمونه ایجاد کریدور اهواز که سال‌های متمادی رها شده بود هم‌اکنون به‌شدت در حال پیگیری و اجراست.