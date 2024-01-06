به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، عارف علوی‬‎ رییس‌ جمهور پاکستان با انتشار پیامی به مناسبت روز «تحقق حق جهانی تعیین سرنوشت» با یادآوری این‌ که «مراسم بزرگداشت این روز با هدف یادآوری مسوولیت جامعه جهانی در قبال مردم مظلوم کشمیر برگزار می شود»، از سازمان ملل خواست که «به تعهداتی که ۷۵ سال پیش داده است احترام بگذارد و از مبارزات مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت خود حمایت کند».

رییس‌ جمهور پاکستان در ادامه افزود: هر ساله ما حمایت خود را از حق تعیین سرنوشت مردم جامو و کشمیر تجدید می‌ کنیم. در پنجم ژانویه سال ۱۹۴۹، کمیسیون ملل متحد در امور هند و پاکستان به اتفاق آرا قطعنامه‌ ای را تصویب کرد که در آن حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر از طریق یک همه پرسی آزاد و بی طرفانه تحت نظارت سازمان ملل متحد تایید شد.

عارف علوی‬‎ اضافه کرد: حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی حقوق بین‌ الملل است که در بسیاری از معاهدات اصلی سازمان ملل متحد، از جمله میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد حمایت قرار گرفته است.

علوی‬‎ خاطرنشان کرد: تعیین سرنوشت برای چندین دهه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه سالانه خود مجددا تایید شده است. با این حال، طی ۷۶ سال گذشته اشغال غیرقانونی جامو و کشمیر توسط هند داستان غم‌ انگیزی از سرکوب مردم جامو و کشمیر را به میان آورده است.

این مقام پاکستان با متهم کردن دهلی‌نو به «نقض» قطعنامه‌ های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین‌ المللی بشردوستانه، تاکید کرد: هند تلاش می‌ کند با تاکتیک‌ های ظالمانه مردم کشمیر را تحت سلطه خود درآورد.

اوی در پایان پیام خود افزود: پاکستان مصمم است نقش خود را در حمایت از حق تعیین سرنوشت کشمیری ها از طریق یک همه پرسی آزاد و بی طرفانه طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ایفا کند. حمایت قوی و استوار اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک ما از مردم کشمیر تا تحقق این حق مسلم ادامه خواهد داشت.