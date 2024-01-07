به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «همشهری» در گزارشی با عنوان «دختر گوشواره قلبی، نماد همدلی شد» از ملتی گفت که وحدتشان نه تنها در پی حادثه تروریستی کرمان کم نشده بلکه دو چندان شده است؛ وحدتی که یک سوی آن به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سوی دیگرش به شهیدان حادثه ترور برمیگردد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
حمله تروریستی کرمان، به روشنی وحدت ملی ایرانیان را یکبار دیگر تقویت کرد. دقیقاً همان هدفی که دشمن نشانه رفته بود از بین ببرد، تقویت شد. باید اندکی به قبل بازگشت: زیر تابوت شهید سلیمانی تمام هویت ایران و ایرانی را میتوان نظاره کرد؛ هویتی که به شدت معنوی است و در عین حال سیاسی. زیر تابوت او دوگانه امت و ملت، از یاد همه رفت. او، هم قهرمان ملی ایران و هم قهرمان دنیای اسلام بود. ایرانیها زیر تابوت او به خود افتخار میکردند که مردی از یک روستای دورافتاده کرمان برمیخیزد، تلاش و مجاهدت میکند و تبدیل میشود به قهرمان و چهره درخشان امت اسلامی. همه ایران، خود را در وجود او متبلور میدید.
نقطه تمرکز و عصبانیت دشمن
برای کشوری که همه سرمایه او، ایمان و باور آحاد مردمش است، بزرگترین ظرفیتهای ملیاش، همین قهرمانان ملی هستند. این قهرمانان، میتوانند وحدت ملی را در اندازههای بسیار بالا محقق کنند. دقیقاً نقطه تمرکز و عصبانیت دشمن هم همین نقطه است. پیوند میان شهید سلیمانی و مردم، یعنی باطلالسحر همه نقشههای دشمن. خیلی عجیب است، تصور این بود که با این همه مشکلات معیشتی و اقتصادی، ارتباط مردم با شخصیتهای انقلابیشان ضعیف شود. اساساً هدف از همه فشارها و تحریمهای اقتصادی همین بود. اما در چهارمین سالگرد، موج سنگین جمعیت، تصویر دیگری را در رسانه منعکس میکرد. به تعبیر رهبر انقلاب، «جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند.»
شهدایی از جنس تمام مردم
شهدا از همه اقشار هستند؛ رفتگر، نیروی انتظامی، امدادگر، زن و کودک، مداح و طلبه، دانشجو و …. عکسهای پخش شده در فضای مجازی نشان میدهد به جهت مذهبی هم شدت و ضعف دارند، اما همه، دوستدار حاجقاسم بودند. همانها که اگر ایشان را هر کجا میدیدند، علاقه درونیشان را به ایشان، ابراز میکردند و الان خانوادهشان از اینکه خون عزیزانشان پای سردار دلها ریخته شده ابراز رضایت میکنند و آن پدری که ۹ عزیزش را از دست داده فریاد میزند که «ما رأیت الا جمیلا»؛ همه اینها یکبار دیگر دستان مردم را در دست همدیگر گذاشت و فشرد.
سیل دوباره جمعیت در مزار حاجقاسم
با ۲ انفجار، یکباره همهچیز به هم ریخت؛ در عرض یک ساعت، گلزار شهدای کرمان خالی از جمعیت شد. دشمنان شاید به خیال خودشان، به هدفشان هم رسیدند، اما ساعتی نگذشت که موج همدردی از سوی مردم، روانه کرمان و خانواده شهدای حادثه شد. کادر درمان از سرتاسر کشور به یاری مصدومان شتافتند، صدها عمل جراحی در همان ساعات اولیه انجام شد، بیمارستانهای پنجگانه کرمان، مملو از جمعیتی است که برای اهدای خون آمدهاند. سیلی از مردم بعد از چند ساعت، دوباره به منظور زیارت مزار حاجقاسم به سمت گلزار شهدای کرمان، هجوم آوردند. برخی عناصر معلومالحال و اذنابشان در فضای مجازی، تلاش کردند با تحقیر و توهین به شهدا و حاجقاسم، زائران شهید سلیمانی را ملامت کنند که مورد اعتراض شدید عموم مردم قرار گرفتند؛ حتی برخی از افرادی که در اغتشاشات همراهیهایی را با ضدانقلاب داشتند، در این ماجرا جلوی این عناصر ایستادند.
فرصتی که در تهدیدهاست در فرصتها نیست
پیام رهبر انقلاب، خواسته عموم مردم مبنی بر پاسخ سخت و مجازات عادلانه بود که موجی از مطالبه از مسئولان را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد و عموم مردم در راهپیماییهای خود در روز جمعه، این مسئله را فریاد زدند. ویژگی یک جامعه مؤمن همین است که وقتی مورد تهدید قرار میگیرد، نهتنها نمیلرزد و کم نمیآورد بلکه بر حقانیت مسیری که آمده است، ثابت قدمتر میشود. وَ لَمّا رَأَءَا المُؤمِنونَ الاَحزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَاالله وَرَسولُهُ وَ صَدَقَالله وَرَسولُهوَ ما زادَهُم اِلّا ایمانًا وَ تَسلیما. آیه برای جنگ احزاب است که تمامی کفر در برابر جامعه کوچک مؤمنین قرار گرفتند، اما همین تهدید، فرصتی شد برای ازدیاد ایمان در جامعه اسلامی. به قول حاجقاسم، فرصتی که در تهدیدهاست در خود فرصتها نیست، به شرط اینکه نترسیم و نترسانیم و ملت ایران نترسیدند و نترساندند و همین، سبب تقویت وحدت ملی ایرانیها شد.
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