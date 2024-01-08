ساختار بهداری رزمی سپاه تقویت و جهش پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم زمان با آغاز به کار بیمارستان بزرگ سیار فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نیروی زمینی سپاه به عنوان پیشرفته‌ترین و مجهزترین بیمارستان سیار این نیرو در جزیره قشم که از نظر مختصات و ویژگی‌ها کم نظیر و از ظرفیت خدمات رسانی بسیار بالایی نیز برخوردار است، تأکید کرد: ساختار بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه مبتنی بر تهدیدات بزرگ مقیاس، تقویت و جهش پیدا کرده است.

وی افزود: در شرایط غیر جنگی، علاوه بر همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیروی زمینی سپاه، حداکثر ظرفیت و امکانات بیمارستان‌های سیار و صحرایی نیروی زمینی سپاه و از جمله همین بیمارستان بزرگ و ویژه ۱۲۸ تختخوابی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نیز برای خدمت رسانی به مردم اختصاص پیدا کرده است.

سردار احمد اخوان مهدی معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه هم در مراسم آغاز بهره برداری از خدمات رسانی این بیمارستان سیار در منطقه عمومی جزیره قشم، گفت: راهبرد توسعه و پیشرفت بهداری رزم ما بر اساس مجاهدت علمی و عملی برای دستیابی به توانمندی رویارویی با تهدیدات بزرگ و پیچیده ی احتمالی تعیین شده است.

وی افزود: برای رسیدن به این نقطه، تدابیر در بخش‌های مختلف به کار گرفته شده و ابتکار، خلاقیت و جهش را به اقدامات خود پیوند زده‌ایم.

سردار اخوان گفت: در بهداری رزم، رسیدن به توانمندی‌های جهانی را هدف گذاری کرده‌ایم و تقویت زنجیره امداد، بهداشت و درمان و زیرساخت‌های آن را با همین رویکرد دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح خدمات عمومی و تخصصی را در مراکز ثابت و سیار بهداری نیروی زمینی سپاه دنبال می‌کنیم تا به بیشترین توانمندی در مراقبت و درمان مصدومان و بیماران دست یابیم، افزود: بیمارستان بزرگ سیار فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نیروی زمینی سپاه که در نوع خود در منطقه غرب آسیا کم نظیر است تا ۲۲ دی ماه در جزیره قشم دایر است و در این مدت روزانه ظرفیت و آمادگی کامل در ارائه خدمات عمومی و تخصصی درمانی به بیش از ۶ هزار نفر را دارد.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه درباره ویژگی‌های این بیمارستان گفت: در این بیمارستان بیش از ۵۳ پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص و همچنین ۷۲ پرستار و پیراپزشک به خدمت رسانی مشغول هستند.

اخوان خاطرنشان کرد: اتاق عمل، جراحی مغز و اعصاب، آی سی یو، سی سی یو، قلب و عروق، ارولوژی، عکس برداری، پاراکیلینک، اورژانس، دندانپزشکی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، داخلی، مغز و اعصاب، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، پاتولوژی، داروخانه و مشاوره از جمله بخش‌های فعال دراین بیمارستان هستند.