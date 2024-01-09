به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، منصور مرادی در خصوص انتخاب این روز برای برگزاری دومین همایش ملی مردم‌شناسی فاجعه گفت: ۱۳ شهریورماه زادروز ابوریحان بیرونی دانشمند شهیر ایرانی که علاوه بر علم نجوم به تحقیق در آئین‌ها و سنت‌های ملل ساکن در شبه قاره هند در کتاب ارزشمند تحقیق ماللهند پرداخته، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور از سال ۱۳۹۳ به عنوان روز ملی مردم‌شناسی تعیین شده است.

مرادی اظهار کرد: به همین مناسبت پژوهشکده مردم‌شناسی بنا دارد به منظور بزرگداشت این روز (روز ملی مردم‌شناسی) و ارج نهادن به مقام شامخ ابوریحان بیرونی که از او به عنوان اولین انسان‌شناس یاد می‌کنند این همایش را در سطح ملی برگزار کند.

وی افزود: علاقمندان به مشارکت در این همایش می‌توانند چکیده مقالات خود را با توجه به محورهای مدیریت اجتماعی فاجعه با تمرکز بر میراث فرهنگی ملموس، ناملموس و طبیعی، فرهنگ و آموزش، سیاست‌های حمایتی در بازسازی جوامع و اجتماعات آسیب‌دیده در دوران پسا فاجعه، هویت اجتماعی و فاجعه، میراث ناملموس و پایداری جوامع محلی در برابر فجایع طبیعی و انسانی، فرهنگ حفاظت از مراکز و سایت‌های میراثی در موقعیت فاجعه، گروه‌های آسیب‌پذیر (گروه‌های انسانی چون کودکان، سالمندان و زنان) و فاجعه، سواد میراثی و فاجعه و فرهنگ فاجعه و پیشگیری از سوانح زیر تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ارسال کنند.

دبیر علمی دومین همایش ملی مردم‌شناسی فاجعه گفت: علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر از قبیل تاریخ‌های مهم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزارکننده و مشارکت کننده می‌توانند به سامانه همایش به آدرس http://disaster.richt.ir مراجعه و مقالات خود را به آدرس disaster@richt.ir ارسال کنند.