شهادت حداقل ۱۵ نفر در حمله صهیونیست ها به خانه ای در غرب رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حداقل ۱۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به خانهای در غرب رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند.
در این ارتباط گفته شده که رژیم صهیونیستی یک آپارتمان مسکونی چند طبقه را در محله تل السلطان در رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داده است.
تشدید بحران انسانی در غزه در حالی است که «جان کربی»، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که ما از آتش بس در غزه حمایت نمیکنیم زیرا به نفع حماس است.
به گفته کربی، آمریکا به حمایت از دستیابی به یک توافق بر سر غزه و افزایش ارسال کمکها به غزه ادامه میدهد.
در ادامه این نشست و در حالی که تا کنون بیش از ۱۱۰ خبرنگار در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، اما کربی مدعی شد که «ما نشانههایی ندیدهایم که اسراییل عمداً خبرنگاران را در عملیاتهای خود هدف قرار دهد.»
روز گذشته نیز، «افرام هالوی»، رییس سابق موساد در گفتوگو با روزنامه تایمز انگلیس تاکید کرد که نتانیاهو در شکست حماس ناکام ماند و باید همین الان کنار برود.
هالوی اظهار داشت که چند بار خواستار دیدار با رییس کنونی موساد شدم و معتقدم که تلفات و خسارتهای ما بسیار دردناک است.
وی گفت که سنوار و مبارزان حماس روحیه و اراده مبارزاتی خود را از دست ندادهاند، برای همین حاضر به مذاکره نیستند.
این در حالی است که «ابوعبیده»، سخنگوی گردانهای قسام به عنوان شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مجاهدان این گردانها طی هفته گذشته موفق به انهدام کلی و جزیی ۴۲ خودروی زرهی اشغالگران اسراییلی شده و ۲۲ نظامی اسراییلی را هم از فاصله صفر به قتل رساندند و دهها نظامی دیگر را در ۵۲ عملیات مختلف کشته یا مجروح کردند.
ابوعبیده اظهار داشت که مبارزان قسام در این عملیاتها نیروهای اشغالگر را با راکت، بمبهای ضدنفر و ضداستحکامات، تیربار و اسلحه تکتیراندازی الغول هدف قرار داده و یک خانه را هم منفجر کردند.
وی افزود: مجاهدان قسام دهانه ۴ تونل و یک میدان مین را پس از نزدیک شدن نیروهای اشغالگر اسراییلی منفجر کردند و یک موشک زمین به هوا به سمت بالگردی اسراییلی در آسمان نوار غزه شلیک کردند.
مجاهدان قسام همچنین یک پهباد هرمس ۹۰۰ را سرنگون کرده و یک پهباد از نوع Skylark و دو کوادکوپتر را هم تحت کنترل خود گرفتند.
ابوعبیده افزود: مجاهدان قسام مقرهای فرماندهی، نیروها و ادوات جنگی دشمن را هم در محورهای مختلف نبرد در نوار غزه با راکتهای کم برد و خمپاره در هم کوبیده و تل آویو را هم هدف حمله موشکی گسترده قرار دادند.
از سوی دیگر ساعاتی پیش، ابوحمزه سخنگوی نظامی گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مبارزان فلسطینی همچنان به مقاومت در برابر نسلکشی غیرنظامیان فلسطینی ادامه میدهند.
ابوحمزه گفت: ملت و مقاومت بزرگمنش فلسطین از تمامی تلاشهای حقیرانه برای از بینبردن آنان بزرگتر و نیرومندتر هستند. هدف دشمن برای از بینبردن مقاومت تحقق نیافته و حتی اگر جنگ تا ابد هم ادامه یابد این موضوع تحقق نخواهد یافت.
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