به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان یکی از تیمهای حاضر در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ که اکنون در قطر حضور دارد باید شامگاه یکشنبه ۲۴ دی و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی رو در روی تیم ملی فلسطین قرار گیرد.
ملیپوشان کشورمان پس از دیدار با فلسطین، به ترتیب در تاریخ ۲۹ دی و ۳ بهمن باید به مصاف تیمهای ملی هنگ کنگ و امارات متحده عربی بروند تا تکلیف حضور آنها در مرحله حذفی مشخص شود. شاگردان امیر قلعه نویی در راه رسیدن به جام ملتها و پس از دو دیدار برابر هنگ کنگ و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، در تاریخ ۱۵ و ۱۹ دی در دو دیدار تدارکاتی رو در روی تیمهای ملی بورکینافاسو و اندونزی رفتند که هر دو بازی با برتری دو بر یک و ۵ بر صفر ایران همراه شد.
محمد علوی پیشکسوت و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال در گفتوگو با خبرنگار مهر در ارتباط با عملکرد تیم ملی در دیدارهای اخیر اظهار داشت: از زمانی که امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفته است، عملکرد تیم خوب بوده و عدم شکست باعث شده تا بازیکنان اعتماد به نفس دو چندان داشته داشته باشند و امیدوارم همین عملکرد در جام ملتهای آسیا هم ادامه دار باشد تا تیم ملی بتواند پس از سالها به مقام قهرمانی دست یابد.
در همه خطوط بازیکنان باکیفیتی داریم
او ادامه داد: در تمام خطوط دارای بازیکنان توانمندی هستیم که از کیفیت بالایی برخوردار هستند. خط حمله بسیار خوبی داریم که قطعاً میتواند به امیر قلعه نویی در چینش بازیکنان کمک کند؛ در خط دفاع و هافبک هم بازیکنان خوبی داریم اما نقطه قوت ما در خط حمله است؛ خدا را شکر در این دوره تعداد بازیکنان لژیونرمان افزایش یافته که این موضوع روی عملکرد تیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود، ایران همیشه به عنوان یکی از قدرتهای اصلی آسیا محسوب میشود و هیچ تیمی نباید تیم ما را دست کم بگیرد و انشاالله با توکل بر خدا ملیپوشان بهترین عملکرد را از خودشان در زمین بازی به نمایش خواهند گذاشت و باعث شادی مردم میشوند.
ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه به تیم ملی کمک میکند
علوی خاطر نشان کرد: استفاده از بازیکنان جوان نه تنها به تیم ملی ضرر نمیزند بلکه باعث پیشرفت تیم هم خواهد شد. ترکیبی که شامل بازیکنان جوان و باتجربه باشد همیشه عملکرد خوبی داشته و در زمانی که من هم به عنوان بازیکن در تیم ملی حضور داشتم، کنار بازیکنان بزرگی از جمله علی دایی، یحیی گل محمدی، مهدی مهدوی کیا و … قرار گرفتیم که این موضوع هم به تیم کمک کرد و هم باعث پیشرفت فردی بازیکنان جوان شد.
پیشکسوت فوتبال ایران افزود: امیر قلعه نویی مربی باتجربه و با دانشی است که از تمام وضعیت تیم ملی آگاهی دارد و ما میتوانیم از تجربیات او استفاده کنیم تا بهتر اتفاقها برای ما رخ دهد.
باید امسال طلسم شکنی کنیم
علوی در خصوص پیش بینی خود از نتایج تیم ملی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ گفت: ما در سال ۲۰۰۴ که توانستیم در سکوی سوم آسیا بایستیم تاکنون هیچ موفقیتی در جام ملتها نداشتهایم و این اصلاً در شأن تیم ملی ایران است. ژاپن، کره جنوبی، عربستان و قطر از جمله تیمهای قوی در این دوره از مسابقات به حساب میآیند که ایران هیچ دست کمی از آنها ندارد. امیدوارم امسال طلسم شکنی بکنیم و پس از سالها ایران بتواند عنوان قهرمانی را به دست آورد.
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