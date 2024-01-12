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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

با افتتاح نمایشگاه ایران باستان در چین؛

نمایش آجرهای قلایچی در شهر ممنوعه تا فروردین ۱۴۰۳

نمایش آجرهای قلایچی در شهر ممنوعه تا فروردین ۱۴۰۳

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در شهر ممنوعه چین تا فروردین سال دیگر میزبان آجرهای قلایچی بوکان، جام زرین مارلیک، تکوک زرین هخامنشی خواهد بود. این بزرگ‌ترین نمایشگاه موزه ای ایران در چین است.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح نمایشگاه «شکوه ایران باستان» با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، لی چون قائم مقام وزیر و رئیس میراث فرهنگی چین، بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، وانگ مدیر کاخ موزه پکن و هیأت همراه در کاخ موزه پکن برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی شایسته تاریخ و تمدن شکوهمند کشورمان و نیز ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران و با عنایت به تأثیر برگزاری نمایشگاه‌ها بر جذب گردشگران خارجی، نمایشگاهی از موزه ملی ایران در چین برگزار خواهد شد.

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چین گشایش یافت

در این نمایشگاه ۲۱۱ قلم از اشیا تاریخی و ۵ شیء بازآفرینی شده (مولاژ) از آثار دوره آهن تا دوره صفوی یعنی بیش از ۳ هزار سال فرهنگ و هنر ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. از جمله این آثار می‌توان به آجرهای قلایچی بوکان، جام زرین مارلیک، تکوک زرین هخامنشی، بشقاب‌های سیمین ساسانی، سر مجسمه یک بزرگ زاده هخامنشی از خمیر لاجورد، نیم تنه گچی ساسانی حاجی آباد، کاسه شیشه‌ای ساسانی از گیلان چینی‌های آبی و سفید اشاره کرد.

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» تا ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در تالار شرقی برج تاریخی هوی من در شهر ممنوعه، شانگهای، گوانجو و شین برپا خواهد بود. متقابلاً هم نمایشگاهی از چین در ایران برپا خواهد شد.

کاخ موزه پکن یکی از موزه‌های مشهور جهان است که در فهرست میراث‌جهانی ثبت شده و به نام «شهرممنوعه» هم شهرت دارد.

بعد از انقلاب، ۳۷ نمایشگاه موزه ملی در جهان برگزار شده است و این نمایشگاه ۳۸ مین نمایشگاه محسوب می‌شود که بزرگترین نمایشگاه موزه ایران در کشور چین است.

موزه ملی ایران در سال ۹۱ با ده اثر خود در نمایشگاهی گروهی از ۵ کشور در موزه شانگهای شرکت کرده بود در سال ۹۸ نیز با ۱۵ اثر خود نمایشگاهی دیگر تحت عنوان شکوه تمدن‌های آسیایی در موزه ملی چین در پکن شرکت کرد. همچنین موزه ملی ایران در همان سال با ۱۴ اثر در نمایشگاه دنیای لونگ چون: سلادون های لونگ چوآن و جهانی شدن در کاخ موزه پکن شرکت کرد.

کد مطلب 5992281
فاطمه کریمی

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