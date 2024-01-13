بیش از ۲ میلیون شرکت ثبت شده داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هماندیشی فعالین اقتصادی و سازمانهای مردمنهاد استان یزد با مدیران ثبت شرکتها و مؤسسات کشور و استان با اشاره به حمایتهای هرچه بیشتر حقوقی و ثبتی از فعالان اقتصادی و شرکتهای تولیدی اظهار کرد: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال و دستورات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمرکز عمده فرآیندهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری بر رفع موانع حقوقی و ثبتی شرکتهای تولیدی و فعالین اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با همکاری سایر مبادی و دستگاههای ذیربط است که در این راستا، ستاد تخصصی رفع موانع و مشکلات ثبت شرکتهای تولیدی با مرکزیت اداره کل ثبت شرکتها و با حضور سایر نهادهای متولی کسب و کار و تولید، تشکیل و فعال شده است.
وی با توجه به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰ شرکت ثبت شده در کشور داریم، گفت: با الکترونیکی شدن و هوشمندسازی ثبت شرکتها، در ازای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتها، ۸۵۰ هزار شرکت غیرفعال بودند که از نگاه سازمان ثبت اسناد این شرکتها صوری هستند.
نصیری با بیان اینکه استان یزد در بحث اقتصادی، رکن محسوب میشود، افزود: شروع هر فعالیت اقتصادی از سازمان ثبت اسناد و اداره کل ثبت شرکتهاست که برای کمک به تسهیل در روند فعالیتها از ابتدای سال الکترونیکی شدن فعالیتها و در ادامه، هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفت.
مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الکترونیکی شدن ۵ فرآیند این اداره کل خبر داد و گفت: راه اندازی امضای الکترونیک اسناد تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و پرداخت الکترونیکی حق الثبت اشخاص حقوقی در تهران و عملیاتی شدن در سراسر کشور یکی این فعالیتهاست که در شناسایی شرکتهای صوری کمک بسیار شایانی داشت.
نصیری اضافه کرد: در ابتدای راه مشکلات زیادی داشتیم، اما در حال حاضر امضای الکترونیکی در کشور ۹۹.۵ درصد و در استان یزد بهصورت ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت شرکتها در سامانه جامع ثبت شرکتها متحول و الکترونیک شده و مراجعات حضوری کاهش یافته است، تصریح کرد: از تیرماه سال جاری روند تحولات، سرعت بیشتری گرفته و برای تأسیس یا ایجاد تغییرات در شرکتها نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری نیست.
نصیری بازطراحی سامانه جامع ثبت شرکتها از بهمنماه و کاهش زمان تأسیس شرکتها از یک روز به کمتر از ۲ ساعت را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این اداره کل برشمرد و گفت: در نسخه جدید سامانه جامع ثبت شرکتها خدمات با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین انجام میشود و موجب کاهش فیزیکی حدود ۸۰ درصدی مراجعات مردم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰ شرکت ثبت شده در کشور داریم که از این تعداد ۴۱ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری در استان یزد فعالیت دارند.
مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با الکترونیکی شدن و هوشمندسازی ثبت شرکتها، در ازای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتها، ۸۵۰ هزار شرکت غیرفعال بودند که از نگاه سازمان ثبت اسناد این شرکتها صوری هستند.
نصیری همچنین با اشاره به ثبت روزانه حدود ۱۰۰ مورد تغییرات در شرکتهای استان یزد، عنوان کرد: این روند فعالیتها بیانگر تداوم روند رونق اقتصادی در این استان بوده که قابل توجه است.
در این جلسه اعضای حاضر و فعالین اقتصادی بر لزوم هماهنگی دستگاهها در ثبت شرکتها، فرصت گذاشتن برای ارائه آموزشهای لازم، تشریح فعالیتها در رابطه با پلمپ دفاتر تاکید کردند.
مدیران و کارشناسانی از استانداری، اداره کل تعاون، خانه صمت، اتاق تعاون، صندوق پژوهش و شرکتهای خصوصی حضور داشته و مواردی را برای پیگیری از طریق اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کشور اعلام کردند.
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