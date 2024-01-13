نبردی خونین در خان یونس میان مقاومت و اشغالگران جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد: رزمندگان ما، نظامیان صهیونیست را در شرق شهر خانیونس در جنوب غزه با بمب ضدنفر رعدیه هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

قسام همچنین از هدف قرار گرفتن یک بولدوزر نظامیان صهیونیست و دو تانک از نوع مرکاوا با بمب‌های شواظ در شرق خان یونس در جنوب غزه خبر داد.

همچنین مبارزان قسام به سمت بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس در جنوب غزه موشک زمین به هوا شلیک کردند.

قسام از هدف قرار دادن نظامیان و جنگ افزارهای نظامیان صهیونیست با خمپاره در این منطقه نیز خبر داد.

مبارزان قسام با بمب ضدنفر، کماندوهای رژیم صهیونیستی را در شرق خان یونس هدف قرار دادند و شماری از آنها را کشته و برخی دیگر را زخمی کردند.

منابع صهیونیست نیز از درگیری شدید میان مبارزان حماس و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهر خان یونس خبر دادند که طی آن مبارزان فلسطینی از موشک‌های ضدزره و آر پی جی استفاده کرده اند.